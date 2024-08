Torna a Caulonia il Festival “Nella Notte degli Artisti”

Il 7 agosto il lungomare di Caulonia tornerà ad essere il luogo di incontro di diverse forme dell’arte con la VII edizione del Festival “Nella Notte degli Artisti” ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Gnoseon, in collaborazione con Ciavula.it e la Cooperativa Sankara, con il patrocinio del Comune di Caulonia e il contributo del Consiglio Regionale della Calabria.

Esibizioni uniche coinvolgeranno i visitatori grazie a vari performer, alcuni provenienti dalla trasmissione televisiva Italia’s Got Talent.

La serata si articolerà tra mostre, ritrattistica, street art, body painting, fiera dell’artigianato, performance teatrali, danza del ventre, equilibrismo, contorsionismo, danza aerea con tessuti e cerchio, amici piumati e tanto altro compreso l’immancabile e atteso spettacolo di giocoleria infuocata.

Gli spettatori come sempre saranno immersi in un’atmosfera coinvolgente che offrirà intrattenimento per tutti a partire dalle ore 21:30.