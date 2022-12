Salvatore Frega per il Concerto di Natale al Senato della Repubblica con una sua prima esecuzione assoluta

Prima esecuzione assoluta, commissionata dalla Fondazione Haydn di Bolzano, “Omaggio a…”, titolo della composizione, sarà trasmessa in diretta Rai 1 ore 12:00, per il tradizionale Concerto di Natale al Senato della Repubblica, in presenza delle Alte Cariche dello Stato e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

<<Una partitura nata per rendere omaggio a tutta la musica, ad ogni genere musicale, senza confini. In un arco temporale ben preciso si mescolano stili ed epoche in simbiosi con ritmi e colori>> così precisa il compositore e aggiunge <<sono emozionato ed entusiasta di poter presenziare a questo importante evento e che la mia musica sia diretta dall’amica Beatrice Venezi, una giovane su un podio importante, che merita il successo ottenuto>>.

Un programma, oltre alla composizione del compositore Frega, che comprende Verdi, Puccini, Martinucci, Giordano e Mascagni. A dirigere l’orchestra, appunto, sarà la lucchese Beatrice Venezi, direttore d’orchestra noto nel panorama italiano.

Portatori di musica nel mondo, due giovani in un luogo così prestigioso per un evento così importante danno lustro alla terra Toscana.

In forte ascesa con il suo ultimo incarico come compositore in residence del Festival Puccini di Torre del Lago, Salvatore Frega è il compositore dei giorni nostri, con un linguaggio musicale che si amalgama bene in qualsiasi ambiente, convenzionale e non convenzionale, rimanendo saldo alle radici e alla tradizione ma creando una sonorità totalmente nuova, piena di colori.

Dopo aver studiato pianoforte ed essersi diplomato al Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza sotto la guida del maestro Grazia Amato, si è trasferito alla Scuola di Musica di Fiesole, dove si è diplomato in composizione. Nello stesso periodo ha frequentato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e ha conseguito l’alto perfezionamento con Ivan Fedele.

Ha studiato con intensità e dedizione Salvatore Frega classe 1989, di Firmo, in provincia di Cosenza. Ha avuto grandi riconoscimenti e importanti esecuzioni, soprattutto internazionali. “Come aver vinto la medaglia d’argento a the Global Music Awards a Los Angeles nel 2018. Avevo 29 anni e lo vinsi con una composizione che eseguirono in prima assoluta con la Budapest Simphony Orchestra. Ho avuto la soddisfazione di sentire la mia musica in giro per l’Europa e, visto che mi piaceva muovermi anche dietro le quinte della performance, ho creato l’Accademia Musicale della Versilia, un polo didattico-musicale con due sedi in Toscana, Viareggio e Sesto Fiorentino.