“A…Mare il Cinema”: al via la rassegna cinematografica sul lungomare di Lamezia Terme

Nell’ambito del cartellone “Estate in 4D a Lamezia: Di Arte, Di Musica, Di Fede, Di Sole!” e del programma “Turismo Sostenibile – III Edizione: Un’Estate di Gusto”(organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria, nell’ambito di Promozione della Calabria e dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale),, prenderà il via domani sera, giovedì 22 agosto, la rassegna cinematografica “A…Mare il Cinema”, presso il Teatro Loi sul lungomare Falcone e Borsellino, con inizio alle ore 21:30.

Il primo appuntamento della rassegna sarà con “Super Mario”, un film d’animazione che ha saputo conquistare il cuore di grandi e piccini in tutto il mondo. Ispirato all’iconico videogioco, il film offre un’avventura emozionante, ricca di colori e personaggi amati come Mario, Luigi, e la principessa Peach.

La rassegna cinematografica “A…Mare il Cinema” nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica sotto le stelle, coniugando la passione per il cinema con la bellezza del nostro lungomare. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i cittadini e i turisti di godere della magia del grande schermo in una cornice suggestiva, contribuendo a rendere Lamezia Terme un polo attrattivo durante le serate estive.

Il programma delle serate successive prevede:

Venerdì 23 agosto: “Bohemian Rhapsody” – La pellicola biografica che ripercorre la straordinaria vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen, accompagnata da una colonna sonora leggendaria.

Martedì 29 agosto: “Dunkirk” di Christopher Nolan – Un capolavoro che racconta la drammatica evacuazione di Dunkerque durante la Seconda Guerra Mondiale, diretto con la maestria unica di Nolan.

Mercoledì 30 agosto: “Elemental” – Il film d’animazione che chiuderà il cartellone del turismo sostenibile, esplorando gli elementi della natura con una narrazione coinvolgente e visivamente spettacolare.