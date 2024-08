Borelli: “Grazie al MGFF grande visibilità per Catanzaro nei palinsesti nazionali”

“Lo speciale dedicato al Magna Graecia Film Festival andato in onda su Rai 2 ( https://www.raiplay.it/programmi/magnagraeciafilmfestival ) ha rappresentato una bellissima cartolina per Catanzaro e la Calabria.

Grazie alla straordinaria vetrina che la rassegna, diretta da Gianvito Casadonte, ogni anno offre agli autori emergenti e alla presenza di star di respiro internazionale, il nostro territorio ha potuto godere di una importante visibilità, ritagliandosi uno spazio non indifferente nei palinsesti nazionali. Il docu-racconto, visibile su Rai Play, ha ben sintetizzato le preziose testimonianze lasciate in eredità da star del calibro di Kevin Costner e Tim Robbins con le immagini della città al centro di un prodotto televisivo che ha contribuito a promuovere le bellezze, non ancora troppo conosciute, del centro storico e della costa ionica.

Un lavoro che ha confermato, dunque, l’elevato grado di interesse e di attrattività che il Festival è stato in grado di costruire, edizione dopo edizione, puntando a diventare un grande incubatore capace di coniugare lo spettacolo con la valorizzazione turistica e il marketing territoriale. Anche l’amministrazione comunale ha voluto confermare nel tempo il proprio sostegno alla manifestazione e al suo ideatore Gianvito Casadonte, consapevoli che operazioni di questo calibro rappresentano sicuramente il miglior viatico per raccontare Catanzaro e la Calabria in maniera più autentica e alimentare una reputazione positiva su cui porre le basi per ogni futuro investimento. Una vision che punta sempre più in alto e che costituisce un modello positivo di lavoro attorno a cui orientare anche l’azione delle istituzioni”.

Lo afferma in una nota l’assessore al Turismo Antonio Borelli.