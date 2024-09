Dole Italia e Unione Sportiva Catanzaro 1929: una partnership che cresce con valore e passione

Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium, rinnova la partnership con Unione Sportiva Catanzaro 1929 s.r.l. per la stagione calcistica 2024/25 come Official Supporter, consolidando una lunga e continuativa collaborazione basata sui valori condivisi di passione, integrità e determinazione.

Anche quest’anno, l’Azienda scende in campo affiancando il Club giallorosso puntando sullo “schema di gioco” composto dal connubio perfetto esistente tra nutrizione equilibrata e prestazioni sportive ottimali. Una dieta equilibrata e varia, composta dei vari nutrienti e ricca di frutta e verdura fresche, infatti, migliora il potenziale fisico e mentale di ciascuno e nel caso degli atleti, contribuisce a massimizzarne la preparazione e le performance.

“Siamo orgogliosi di continuare a sostenere il club giallorosso e la sua costante crescita, certi che anche in questa stagione saprà regalarci emozioni uniche e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.” afferma Cristina Bambini, Responsabile Marketing di Dole Italia. “Dole Italia si impegna a promuovere uno stile di vita sano, longevo e sostenibile, e la frutta fresca, ricca di benefici nutrizionali, è un pilastro fondamentale per il benessere degli atleti e delle persone in generale”.

“Il rinnovo della partnership con Dole Italia è per noi motivo di grande soddisfazione, non solo per il valore che questa collaborazione apporta, ma soprattutto per i principi e gli ideali condivisi che la sostengono.” afferma Umberto De Stefano, Responsabile Marketing di Unione Sportiva Catanzaro 1929. “Con il supporto di Dole Italia, affrontiamo temi come alimentazione e benessere che sono di grande rilevanza per il mondo dello sport”.

Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa “Qualità, qualità e ancora qualità”, fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Da allora quotidianamente Dole rinnova ai propri consumatori quella promessa, che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell’educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.it