“La cena straordinaria” nel centro storico di Catanzaro: ordinanza per regolamentare sosta e circolazione veicolare

In occasione dell’evento “La cena straordinaria” che si terrà venerdì 13 settembre nel centro storico, la Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza per regolamentare la sosta e la circolazione veicolare.

E’ istituito il divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 7:00 di domani giovedì 12 settembre fino al termine dell’evento, previsto per le ore 24:00 circa di venerdì 13 settembre, sulle seguenti vie: Piazza Prefettura, Piazza Grimaldi, per tutta l’area della sosta a tempo, via Jannoni, sul margine destro per tre posti strisce blu di fronte Istituto Bancario, area limitrofa alla Piazza Grimaldi.

Divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati dalle ore 7:00 di venerdì 13 settembre fino al termine dell’evento sulle seguenti vie: Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Via Spasari e Piazza Cavour.

Divieto di transito dalle ore 14:30 di venerdì 13 settembre fino al termine dell’evento, sulle seguenti vie: Corso mazzini, nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza Cavour, escluso i residenti di via Settembrini, via San Nicola, via Casalinuovo; via Jannoni nel tratto compreso tra i Giardini Nicholas Green e Via Menniti Ippolito; Salita I Rosario.

Viabilità consigliata durante chiusura traffico Corso Mazzini.

Il traffico veicolare sarà consentito da Piazza Matteotti, piazza antistante Cavatore, per Corso Mazzini-San Giovanni, dove verrà deviato per Via De Grazia (per raggiungere la zona Monte-Duomo- Rosario o Via XX Settembre-Piazza Roma).

Il traffico in salita da Politeama-Via G. Jannoni sarà deviato per Banca D’Italia-Piazza Serravalle-Via Raffaelli-Via Poerio o Via Ciaccio.

Per raggiungere la zona bassa di Corso Mazzini si consiglia il percorso: Via Italia-Via Cavour- Questura-Piazza Le Pera-Piazza Roma.