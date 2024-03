Reggio Calabria: in partenza a maggio il nuovo corso di abilitazione ad allenatore di calcio licenza Uefa-C

Partirà dal 6 maggio prossimo il corso di abilitazione ad allenatore di calcio che avrà sede a Reggio Calabria e sarà organizzato dal settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Gruppo Provinciale di Reggio Calabria (AIAC).

Si tratta del corso di abilitazione Licenza Uefa-C il cui titolo finale consentirà ai partecipanti, in caso di superamento degli esami conclusivi, di poter essere abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

La location scelta sarà di assoluto prestigio e fascino, è stato infatti individuato nello Stadio “Oreste Granillo” la sede di svolgimento delle lezioni sia di teoria che di pratica sul campo. “Ciò è stato possibile grazie alla piena disponibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Dott. Giuseppe Falcomatà in particolare, che ringrazio, il quale si è da subito attivato alacremente affinché tale obiettivo venisse raggiunto” afferma il Presidente del Gruppo Provinciale di Reggio Calabria Pasquale Sorgonà, il quale prosegue: “si tratta di un corso di formazione molto importante, che manca nella nostra città da più di 6 anni e che siamo riusciti ad ottenere grazie all’impegno del Presidente Regionale Mesiti e di tutto i membri del Consiglio Direttivo Provinciale. Consentirà ai partecipanti, una volta superati gli esami finali, di ottenere il titolo di abilitazione Uefa-C, indispensabile per poter allenare le squadre dei settori giovanili, e si inquadra all’interno del programma di aggiornamento e formazione dei tecnici reggini, che stiamo portando avanti, assieme a tante altre iniziative svolte sul territorio provinciale, fin dalla data del nostro insediamento”. Conclude il presidente Sorgonà: “ci attendiamo una significativa risposta in termini di partecipazione ed iscrizioni, dando appuntamento a tutti sul rettangolo di gioco dell’“Oreste Granillo” a partire dal 6 Maggio prossimo”.

Ricordiamo infine come l’iscrizione al corso sia riservata ai soli residenti nella regione Calabria e che le lezioni avranno termine il 29 giugno, mentre le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile prossimo attraverso il portale web mycorsi.it di AIAC. Per maggiori informazioni si può consultare il seguente link: https://www.figc.it/it/tecnici/corsi/corsi-regionali/ selezionando sulla cartina geografica dell’Italia, la regione Calabria, quale territorio di interesse.

Di seguito invece il link per scaricare il bando integrale:

https://www.figc.it/it/tecnici/corsi/corsi-regionali/comunicato-ufficiale-n-282-2023-2024/

u.s. AIAC – Reggio Calabria