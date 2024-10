“È una questione di qualità o di formalità?” Il progetto “Giovani in Biblioteca”, annunciato dal Comune di Vibo Valentia

Insieme all’associazione ValentiaAccademy, dovrebbe proporre e sostenere la creazione di un luogo dedicato allo scambio di interazioni e alla promozione di una “cittadinanza attiva”, richiamando i giovani alla piena partecipazione della vita civile, sociale, politica ed economica.

L’assessore alla cultura, Stefano Soriano, ha annunciato che il primo ospite dell’iniziativa sarà Vittorio Sgarbi, un personaggio che afferma e richiama la dottrina dell’individualismo al di sopra della collettività, ex sottosegretario costretto alle dimissioni per svariati procedimenti in corso. Lo stesso è stato invitato a presentare la sua ultima pubblicazione “Arte e fascismo”(?) alla Biblioteca Comunale.

Noi Giovani Comunisti crediamo che lə giovanə, in questo momento storico più che mai, hanno bisogno di essere informat3 sulle vicende attuali, che li toccano in prima persona, come la situazione in Medio Oriente, la causa palestinese e i recenti attacchi israeliani in Libano, attraverso la lettura di testi, dibattiti, creando dialogo ed elaborando idee e pensieri critici. Lə giovanə, inoltre, dovrebbero essere indirizzati ad affrontare tematiche legate allo sviluppo sostenibile e

l’economia circolare, partendo anche dalle biblioteche, per poi creare dei punti

d’incontro, contribuendo alla cultura del decluttering.

Vogliamo che questi progetti diventino un’opportunità per riprendere in mano le lotte contro tutti i tentativi di strumentalizzazione e mercificazione della cultura. Infatti è in lavorazione il progetto “Adotta un libro!” una rete di scambio che intende far circolare una cultura “dal basso” che implichi una partecipazione collettiva fatta di scambio e/o donazione di libri, un momento che può trasformarsi in un’occasione di condivisione, discussione e confronto.

Giovani Comunisti – Partito della Rifondazione Comunista Vibo Valentia