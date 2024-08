Ali di Vibonesità propone di intestare Piazza Garibaldi ad Antonino Murmura

L’Associazione storico culturale “Ali di Vibonesità” ha presentato al Sindaco, Enzo Romeo e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Iannello, una istanza volta ad invitare il Consiglio Comunale a pronunciarsi in direzione della sostituzione dell’intestazione dell’attuale “Piazza Garibaldi” di Vibo Valentia in una nuova denominazione: “Piazza Antonino Murmura, Senatore della Repubblica”.

La proposta, portata a conoscenza e condivisa dalla famiglia dell’illustre parlamentare scomparso l’8 dicembre del 2014, all’età di 88 anni, sarà corredata da una raccolta di firme, a sostegno dell’iniziativa pubblica, da parte di cittadini, associazioni, enti e tutte le comunità che desiderano aderire e che insistono nel capoluogo e nelle frazioni e che potranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica alidivibonesita@pec.it.

L’idea dell’Associazione che è firmata dal Presidente Tony Bilotta e dal responsabile dei rapporti con le Istituzioni Nicola Barbuto nasce dalla necessità di voler compiutamente considerare, per quanto di seguito motivato, la proposta di un opportuno ed indifferibile aggiornamento della toponomastica della città, anche al fine di attualizzarla attraverso una sua circostanziata revisione con l’obiettivo di intestare e/o reintestare vie, piazze, larghi e vichi alla memoria di cittadini che si sono contraddistinti per meriti speciali, illustrando, nel tempo, con la loro professionalità, cultura, passione, impegno, opere e fatiche, la storia di Vibo Valentia.

Nell’ambito del più generale contesto l’Associazione “Ali di Vibonesità“ pone all’attenzione ed alla sensibilità personale ed istituzionale del primo Cittadino e del Presidente del Consiglio Comunale, nelle loro rispettive qualità, la possibilità di assumere e guidare l’iniziativa di una concertata e ravvicinata discussione della predetta proposta, investendo gli organi all’uopo deputati, quale fase propedeutica al conclusivo approdo in Consiglio Comunale, al fine di convocare, per una auspicabile condivisa approvazione della stessa con una motivata delibera, in ossequio al prescritto dettato normativo in materia. Nel solco di detto generale, finalizzato e virtuoso percorso politico, amministrativo ed istituzionale, l’Associazione ritiene che possa e debba trovare anche contestuale spazio l’avvio di una prima intitolazione di una Piazza, del centro storico della nostra città, ad una personalità di indubbio richiamo storico popolare, dal sodalizio individuata nella persona del compianto Sen. Antonino Murmura, costantemente presente nella sensibilità popolare, indubbio, straordinario e mai dimenticato protagonista della vita politica, istituzionale e culturale della nostra città ( giovanissimo sindaco) e della nostra provincia (indiscusso padre nobile), parlamentare, uomo di governo e raffinato giurista e costituzionalista.

L’invito al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale è motivato anche dalla sintesi di una biografia, incarichi di governo e parlamentari, provinciali e comunali.