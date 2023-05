Vibo Valentia, possibile intitolazione via cittadina a Giorgio Almirante, Rifondazione Comunista: “Indignati per nota appartenenza fascista”

Il partito della Rifondazione Comunista di Vibo Valentia esprime indignazione alla proposta di intitolazione di una via cittadina a Giorgio Almirante, la cui appartenenza fascista è inequivocabilmente nota, essendo egli stato membro della Repubblica di Salò e, in seguito, esponente di spicco del MSI. In un momento così grave per il nostro Paese, a causa della quotidiana messa in discussione dei principi fondamentali della nostra Costituzione, nata appunto in opposizione al fascismo e per rendere impossibile qualsiasi tentativo di ritorno al passato, una proposta di tal genere è certamente sconcertante e la dice lunga sull’intento di revisionismo storico e di desensibilizzazione delle coscienze. Una notizia simile dovrebbe suscitare l’indignazione popolare, ma, evidentemente, le numerose intitolazioni a personaggi cittadini, che meriterebbero l’obblio, nel tempo, hanno finito col sopire ogni reazione della comunità vibonese. Un’ultima considerazione: la Giunta Comunale, così solerte nel rinnovare la toponomastica, dovrebbe piuttosto considerare la gravità delle motivazioni con cui la Corte dei Conti ha rigettato il ricorso e la domanda di omologazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, riportando in primo piano l’evidenza inconfutabile del dissesto finanziario del Comune.