Nuova ondata maltempo sul vibonese, strade allagate Numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia

Un’altra ondata di maltempo, dopo quella verificatasi nel pomeriggio di ieri, ha colpito la provincia di Vibo Valentia e in particolare la fascia costiera fino all’immediato entroterra, creando notevoli disagi e numerosi allagamenti delle strade. Una pioggia torrenziale ha iniziato a scendere intorno alle 15, accompagnata da numerosi lampi e tuoni. A Vibo Marina parte di un albero e’ crollata sul terrazzo di una abitazione mentre nella città capoluogo di provincia si registrano diversi allagamenti, con auto rimaste bloccate lungo le strade. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono in azione in altrettanti centri della provincia coadiuvati dalle uomini delle forze dell’ordine.