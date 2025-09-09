“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaReggio CalabriaASC Calabria esprime massima solidarietà al Centro Reggio Junior
CalabriaReggio Calabria

ASC Calabria esprime massima solidarietà al Centro Reggio Junior

Non si può rimanere silenti dinanzi all’ennesimo gesto imperdonabile, questa volta compiuto nei confronti del Centro Reggio Junior!

È così che si esprime il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, dando voce a tutti i membri della grande famiglia ASC Calabria e Reggio Calabria dinanzi al recente vile accadimento che solo materialmente manda in fumo i lavori ed i sacrifici della famiglia Quartullo, custode dal 1988 del Centro Reggio Junior”, società sportiva che ha cresciuto intere generazioni di bambini nei campi della chiesa di Sant’Antonio di questa città.

In questa circostanza la solidarietà non sarà solo in termini di sentimento di vicinanza, benché sia la prima a scaldare i cuori di chi subisce in prima persona fatti incresciosi come quello accaduto, ma vero e proprio supporto.

Ed infatti, appena ricevuta la notizia dell’incendio che ha colpito la sede amministrativa del Centro Reggio Junior, il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, ha convocato tutti i componenti della famiglia ASC per decidere insieme come essere fattivamente al fianco della famiglia Quartullo, ribaltando la progettazione di alcuni imminenti eventi.

Per questo motivo, ASC Calabria, in collaborazione con la US Acli, ha deciso di organizzare il prossimo 19 ottobre il Torneo ASC Goleador presso il centro sportivo del Centro Reggio Junior.

Un torneo di calcio femminile under 2013 (8 vs 8) e calcio maschile primi calci 2017 (6 vs 6), del quale tutto l’incasso sarà devoluto alla società reggina ed alla famiglia Quartullo per ripristinare la storica sede e poter proseguire il suo operato in favore dei piccoli atleti, delle famiglie, dello sport e di tutta la città di Reggio Calabria,

Basta parole!afferma il Presidente ASC Calabria. Bisogna scendere fisicamente in campo, bisogna fare rete, bisogna essere uniti per dare un segnale forte contro quei vili che pensano di poter vincere accanendosi contro i più deboli. Non è così! ASC Calabria dice basta ed è per questo che ha deciso di modificare i propri piani a supporto della famiglia Quartullo e della storica società Centro Reggio Junior. Invitiamo tutta la Comunità a partecipare ed a sostenere quella che ritengo umilmente sia una lodevole iniziativa, che però non può rimanete l’unica. Ringrazio tutti gli appartenenti al Comitato Calabria, per aver immediatamente appoggiato l’iniziativa, rendendomi come sempre fiero di esserne il Presidente. Ancor una volta ASC Calabria ha dimostrato di non essere un comitato che fa solo sport.

Articolo PrecedenteRegionali, Pd: a Reggio la presentazione dei candidati della circoscrizione Sud
Articolo SuccessivoRinascita Comunista Calabria: “Polistena non merita un sindaco trasformista, incoerente e voltagabbana”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

USB PI Calabria al fianco della Sumud Flotilla

Cgil e Flc Cosenza: “Soddisfatti per digitalizzazione cedole librarie”

Comito: “Grazie a Occhiuto trasporto aereo asset di sviluppo per la Calabria”

Rinascita Comunista Calabria: “Polistena non merita un sindaco trasformista, incoerente e voltagabbana”

Pietrapaola, bilancio positivo per stagione estiva alla marina e al centro storico: soddisfatti Sindaco e Giunta per qualità proposta e servizi

“Ecce Mater Tua”: mostra collettiva a cura di Associazione Culturale Castalia a Catanzaro

Sinistra Italiana Cosenza: “La lista di AVS per la circoscrizione nord è pienamente in campo. Lucano capolista”

Al via a Cosenza il nuovo corso arbitri di calcio: un’opportunità unica per i giovani

Cosenza: torna il “Fichi Festival” giunto alla sua quarta edizione

Regionali, Bruno Bossio: “Modello Occhiuto lascia i calabresi più poveri e tassati”

Comito: “Grazie a Occhiuto trasporto aereo asset di sviluppo per la Calabria”

Cosenza, il sindaco Franz Caruso: “Il Palazzetto dello Sport di Donnici sarà abbattuto e ricostruito”

Tavernise (M5S): “Occhiuto e Straface smantellano la sanità pubblica”

Regionali, Pd: a Reggio la presentazione dei candidati della circoscrizione Sud

GOM Reggio Calabria. Cgil, Cisl, Uil e Fials rispondono al Nursind: “Confrontiamoci in sede di contrattazione sindacale”

Calabrese: “M5S e Pd per 4 anni contro i droni, adesso sono nel programma di Tridico”

Tutto pronto per il Lamezia Comics & Co

Cosenza, modificato il programma triennale dei lavori pubblici che ora prevede l’intervento di messa in sicurezza di via Petrarca-via Paradiso

Elezioni regionali, il Pd Calabria: “Calabria ultima nei redditi, ma Occhiuto dimentica i poveri e pensa agli amici suoi”

Gli aeroporti calabresi continuano a crescere: +26% passeggeri rispetto all’anno precedente

Marina di Gioiosa Ionica si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica

Cosenza, ok del Consiglio comunale a DUP 2026/2028 e ratifica variazione di bilancio

Presentata la 19esima edizione del Reggio Calabria Film Fest, Falcomatà: “Un evento che è entrato in connessione con la città”

Succurro incontra don Mario Ciardullo, reduce da una missione pastorale in Tanzania: “Lezione di umanità, di servizio e di rispetto”

Emergenza cinghiali, Coldiretti: “Impegnate somme per i ristori a favore dell’ATC reggine”

Incendio Centro Reggio Junior, il garante Mattia: “Sport scuola di vita, serve risposta ferma ed unitaria”

Futsal, sale l’attesa per il derby dello Stretto al PalaBotteghelle tra Rhegion e Messina

Neonatologia: da ottobre al via la profilassi contro il virus sincinziale

Castrovillari, stalla in fiamme: giovane agricoltore ustionato per salvare gli animali

Regionali, Pazzano in campo a sostegno di Tridico

Regionali, Campana (AVS): “Lucano persona per bene, confidiamo nel ricorso”

Falcomatà a Rosarno: “Il mancato trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana è stato un furto ai danni di 97 Comuni”

Impianto di un defibrillatore cardiaco extravascolare al GOM, Minasi: “Primato che rilancia la sanità calabrese”

“Discutiamone a scuola”: al via con l’anno scolastico il progetto regionale dello psicologo scolastico

Reggio, “Maiali Rosa Volanti”: sogni, ironia e riflessioni sul palco del Balenando in Burrasca Festival

Laboratorio Analisi di Corigliano, Straface: “Aperto e pienamente operativo. Tavernise e Tridico non conoscono la Calabria”

Da domani nuovamente operativo l’ufficio postale Polis di Gioiosa Jonica (RC)

Scirubetta 2025: il gelato torna protagonista a Reggio Calabria

A Fiumefreddo Bruzio tre giorni di prevenzione contro il tumore al seno

Regionali, Mimmo Lucano dichiarato incandidabile: depennato dalla lista di Avs

Reggio, Costantino (FI): “Via Borrace Crocevia, incendi continui e discarica a cielo aperto. Il Comune intervenga”

Incendio Centro Reggio Junior, Cannizzaro: “Atto spregevole”

Porto di Gioia Tauro, incontra tra il commissario Piacenza e il direttore generale di Arpacal

Rosarno (RC), si conclude il progetto Medma Teatro. L’assessore Pronestì: “Forte desiderio di partecipazione in città”

Falcomatà e Tridico al Porto di Gioia Tauro: “Opera strategica snobbata dal Governo e dal centrodestra che puntano allo sviluppo di Genova e Trieste”

Fotografia Calabria Festival trasforma San Lucido in un museo diffuso

Laboratorio di Analisi di Corigliano, Tavernise (M5S): “Dopo un mese di chiusura non riaprirà più. Ma non lo permetteremo”

Amazon, sindacato impossibile? Al Civico Trame la proiezione di “Union”, il documentario che racconta la prima storica vittoria dei lavoratori negli Stati Uniti

Dissesto idrogeologico nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Domani riunione straordinaria

Vigili del fuoco volontari a Filadelfia: un’opportunità per i giovani

Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio: al via la Prima Edizione del Premio Clarentia

Domotek Volley, l’emozione di Polimeni: “Un déja-vu fantastico, Reggio ci ha riempito il cuore”

Crotone: una nuova scuola per l’infanzia a Salica

Lamezia Terme: il Festival “Caudex – Visioni Letterarie”. Tra gli ospiti Umberto Galimberti, Sigfrido Ranucci, Toni Capuozzo e Francesco Borgonovo e la poetessa siriana...

Reggio: tenta la fuga a Pellaro, ma i carabinieri lo bloccano. Aveva con sé 16 chili di marijuana

L’Accademia del Tempo Libero festeggia i 25 anni di attività, Falcomatà: “Una storia che è un atto di amore incondizionato nei confronti della Città”

Incendiato il Centro Reggio Junior, il sindaco Falcomatà: “Una barbarie che offende le nostre coscienze, siamo al fianco della famiglia Quartullo e di tutti...

Reggio: il Coro Lirico Siciliano il 12 settembre in concerto ad Arghillà

“Barche di Sabbia” è il titolo del libro firmato da Emanuele Armentano

Cosenza: Sport Senza Confini fa tappa in città per l’ottavo appuntamento del progetto di sport inclusivo per giovani con disabilità

Nuoto, gli under 14 di Aqa al Waterpolo Festival di Ostia Cosenza Smile

Tropea: scoperte 34 strutture extralberghiere irregolari

L’assessore regionale Pietropaolo: “795 nuove assunzioni”

A Fiumefreddo Bruzio il Festival per la Salute: 12, 13 e 14 settembre. Visite gratuite, informazione ed eventi

L’11 settembre a Reggio Calabria “Chi non ride è fuori moda…raccontando Giacomo Battaglia”

Il Questore di Reggio Calabria incontra gli Agenti della Polizia di Stato neo assegnati

Cassano allo Ionio: il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027

Catanzaro: interruzione idrica in Viale De Filippis

Reggio: Saverio Anghelone aderisce a Forza Italia

Rinvenuta piantagione di canapa indiana in Aspromonte

Due serate di musica a Tropea per celebrare la Madonna di Romania con “Armonie della Magna Graecia”

Il 13 settembre a Bovalino la presentazione del libro “Giornalisti robot?” di Domenico Talia

Reggio: gli appuntamenti del 10 e dell’11 settembre dell’Anassilaos

Infantino, la Reggina, Falcomatà ed i Bronzi di Riace

Rosanna Mazzia candidata al Consiglio regionale nella lista PD

Il consigliere Muraca (PD): “Inaccettabile l’attacco di Spirlì ai medici, la responsabilità dello sfascio della sanità calabrese è tutto della politica e di Occhiuto”

545 km di ciclovia dal Pollino all’Aspromonte passando per i Parchi Marini: un’unica narrazione per un’unica destinazione esperienziale

Gruppo consiliare ‘Città in Movimento’: “Lavori arena comunale Reggio Calabria grande soddisfazione”

“Festival del Pensiero Cristallino 2025”, tre serate di pubblico e contenuti: dalla piazza gremita di Bovalino alla magia di Gallicianò, fino al finale a...

“Evocando Sybaris” chiude a Cassano il format di successo del Gal: un punto di non ritorno nella promozione turistica per la destinazione Sibaritide

Elezioni Calabria, Baldino (M5S): “Treni senza sconti per fuori sede: Regione promuova il diritto al voto”

Montalto, presentata la quarta edizione del Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

Mediterranean Wellness- L’Era degli Eroi 2025, gran finale tra emozioni e applausi all’Arena dello Stretto

Screening mammografico, boom di adesioni nel distretto Esaro-Pollino

Avviata procedura di digitalizzazione delle cedole librarie. Franz Caruso: ” I genitori non dovranno anticipare alcuna somma di danaro”.

“Stati di Transizione. Cosenza centro storico”, evento conclusivo con l’Open Expo

Unical, conto alla rovescia per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico

Regionali, G. Nucera in campo con Forza Azzurri: “Giovani e infrastrutture le principali sfide in Calabria”

Mendicino celebra Eugenio Gaudio a 100 anni dalla scomparsa: arte, memoria e filiera della seta nel cuore del Borgo

Regionali, Giannetta (FI): “”Tridico giustifica suoi disastri nei sondaggi e parla male della Calabria”

Crotone, approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del vano scala della scuola “Codignola”

Rizziconi ricorda l’eccidio del 6 settembre 1943

Catanzaro ricorda la tragedia del Camping Le Giare

Festival delle Serre, Cerisano celebra la 31esima edizione con 20mila presenze

Bertucci (Giovani Comunisti): “Da Salvini propaganda, nessun fato concreto”

Coalizione Civica e Progressista: “Finanziamento porto di Paola? Bufala da campagna elettorale”

Notte Bianca a Cassano allo Ionio, il Comune: “Grande evento di comunità”

Straface contro i cinquestelle: “Calabresi ricordano ancora i loro disastri”

Piattaforme marine, anche la Cassazione dà ragione al Comune di Crotone: Eni dovrà pagare 3,4 milioni di Imu

Tridico al Pronto Soccorso di Reggio Calabria: “Situazione drammatica”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook