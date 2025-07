Fuori pericolo la bambina che ha rischiato di annegare a Palmi

Sono arrivate finalmente buone notizie per la bambina salvata nei giorni scorsi sul lungomare di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La piccola, che aveva perso conoscenza dopo un incidente che l’aveva vista coinvolta, si è risvegliata ed è fuori pericolo. I medici hanno confermato che la sua condizione è stabile, suscitando sollievo tra i familiari e la comunità locale.

Nonostante il miglioramento significativo delle sue condizioni, la bambina resterà ancora ricoverata in ospedale per alcuni giorni. I medici, infatti, hanno deciso di mantenerla sotto osservazione per effettuare ulteriori accertamenti e garantire che non ci siano complicazioni dovute all’incidente. Questo periodo di monitoraggio è fondamentale per assicurarsi che la piccola possa tornare a casa in sicurezza, senza rischi per la sua salute.

L’intervento tempestivo dei carabinieri e l’alta professionalità del personale medico hanno giocato un ruolo cruciale nel salvataggio della bambina. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza avevano immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, riuscendo a stabilizzare la piccola prima di trasportarla in ospedale.

La comunità di Palmi ha seguito con grande apprensione l’evolversi della situazione, ma ora, con il risveglio della bambina, c’è finalmente un senso di sollievo. Nonostante la paura iniziale, le condizioni della piccola sembrano migliorare giorno dopo giorno.