La Polizia Locale di Taurianova ha 2 nuovi agenti, il benvenuto del sindaco Biasi dopo il concorso: “Abbiamo preferito la trasparenza contro il lavoro precario”

Hanno preso servizio effettivo i 2 nuovi dipendenti assunti dopo il concorso indetto dal Comune per altrettanti posti, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Comando della Polizia Locale.

Il sindaco Roy Biasi e l’assessore al Personale, Simona Monteleone, hanno voluto porgere un benvenuto ufficiale accogliendo nel municipio i 2 nuovi agenti assunti all’esito del bando che era stato pubblicato nel settembre del 2024.

Franco De Domenico e Francesco Futia, il primo di Palmi e vincitore del concorso, l’altro di Siderno, terzo nella graduatoria finale, consentono adesso di rimpinguare un organico fortemente in sofferenza – nel nevralgico settore della Vigilanza – premiando una delle scelte strategiche più lungimiranti fatta dall’amministrazione comunale non appena l’Ente è uscito dallo stato di dissesto finanziario.

Colmare in maniera selettiva, rapida e mirata gli storici vuoti d’organico con procedure trasparenti e il più accelerate possibile, infatti, è stato uno degli obiettivi che la Giunta ha raggiunto in questi anni – di concerto con i responsabili dei vari Settori – ottenendo anche una elevata professionalizzazione nei ruoli che erano scoperti. Al saluto nell’ufficio del sindaco hanno partecipato anche gli assessori Maria Fedele e Angela Crea, nonché il consigliere comunale Fabio Fuda.

«A nome della giunta e dell’intera città di Taurianova vi auguro buon lavoro – ha detto il sindaco Biasi rivolto ai due agenti – nella certezza che saprete amalgamarvi nell’ottimo lavoro svolto dal comandante Antonino Bernava nel quadro di quel gioco squadra che in questi anni, in nome della legalità e della sempre indispensabile vigilanza su un territorio ampio e complesso, abbiamo saputo rafforzare assieme alle altre forze dell’ordine. Avete superato una selezione assai ardua e indubitabilmente trasparente, e questo è un altro motivo di soddisfazione perché la formula del concorso pubblico che abbiamo scelto, oltre a ribadire la nostra contrarietà ad alimentare forme di lavoro precario o all’insegna dei favoritismi, ci dà certezza dei vostri meriti e della vostra capacità di sentirvi orgogliosamente parte di un Comando che deve affrontare altre sfide decisive in una città la cui crescita è sotto gli occhi di tutti».

I due agenti, che portano a 10 l’organico in forza alla Polizia Locale, sono stati già immessi nei turni di questo periodo estivo – che pone gli uffici di fronte alla necessità di offrire risposte ancora più tempestive – offrendo già qualificate prestazioni che rinsaldano quel legame che la comunità e i vigili urbani già in organico negli anni hanno creato e difeso con un ruolo apprezzato e riconosciuto anche nel campo della promozione della cultura della legalità nelle scuole.

«Queste due assunzioni – ha detto l’assessore Monteleone – creano un’altra considerevole boccata d’ossigeno per un organigramma comunale che soffre, come negli altri Comuni italiani, degli storici deficit dovuti all’interruzione del fisiologico turn over dovuto alle ristrettezze in cui vivono gli enti locali e alle rivoluzioni nella finanza locale che impongono severità e scelte sempre più oculate. Dopo aver creato dal nulla una equipe altamente specializzata nel campo delle politiche sociali, un ufficio legale che prima non c’era, nuovi innesti nel campo della manutenzione anche qui per concorso, vogliamo colmare a più riprese le lacune della Vigilanza e questo nuovo personale ci consente di superare una tappa che non era scontata, in un lavoro di potenziamento che certamente non è finito e vogliamo poter continuare con gli stessi criteri, garantiti dai conti in ordine che il Comune sta continuando a tenere».