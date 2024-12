Raccolti oltre mille euro per i bambini di Gaza da Avis e Pro Loco di Varapodio durante la tombolata di beneficenza

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà si è svolto domenica 29 dicembre a Varapodio, dove la sezione comunale dell’AVIS, in collaborazione con l’associazione Pro Loco “La Coppa Vitrea” ed esponenti della società civile hanno organizzato una “Tombolata benefica” per sostenere la presenza di Emergency nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa, spinta dall’impegno civico e dalla generosità della comunità locale, ha permesso di raccogliere oltre 1.000 euro che saranno interamente devoluti a Emergency nell’ambito del progetto di supporto sanitario e umanitario alle popolazioni colpite dal conflitto in Medioriente.

La serata ha visto la partecipazione dei bambini delle scuole elementari, che hanno animato un clima di festa con canti natalizi. L’evento ha visto la generosa partecipazione dei commercianti di Varapodio, che hanno donato i premi per i vincitori della tombola.

“Questo evento dimostra come la nostra comunità sappia unirsi per cause importanti“, commentano gli organizzatori. “La generosità dimostrata dai cittadini, dai commercianti e la partecipazione entusiasta dei bambini testimoniano il forte spirito di solidarietà che caratterizza Varapodio.”

La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 1° gennaio per consentire a chiunque lo desideri di contribuire per sostenere la causa.