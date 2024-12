Prefetto Reggio, bilancio positivo per l’attività dell’ufficio: “Impegno per rafforzamento presenza istituzioni sul territorio”

“Un bilancio positivo per la prefettura di Reggio Calabria, che vede l’ufficio impegnato su molteplici fronti, per il rafforzamento della presenza delle Istituzioni sul territorio, attraverso il coordinamento delle forze dell’ordine e la cooperazione con gli enti locali, nel segno della riaffermazione e del consolidamento della legalità e di un continuo dialogo con il territorio”. Lo afferma, in una nota, il prefetto Clara Vaccaro tracciando un consuntivo delle principali attività svolte dall’ufficio nel corso del 2024.

“Oltre a fornire alcuni numeri relativi alle attività di sua competenza – aggiunge il prefetto Vaccaro – l’ufficio ha curato le istruttorie per il finanziamento di vari progetti come ‘Patti per la Sicurezza urbana’ per un importo complessivo di 471 mila euro. Ma anche i progetti ‘Scuole sicure’ finanziato con 42 mila euro; ‘Spiagge sicure’, finanziato con 302 mila euro, e ‘Programma operativo complementare legalità 2014-2020’, per un totale di 622 mila euro”.

“Particolare attenzione – é detto in una nota della prefettura – è stata riservata agli interventi finanziati con fondi del Pnrr. È stata istituita la cabina di coordinamento per definire il piano d’azione per l’efficace attuazione dei programmi in ambito provinciale, monitorare gli interventi finanziati e lo stato di avanzamento dei progetti, rilevando eventuali criticità per il rispetto dei tempi stabiliti e assicurando la totale utilizzazione delle risorse assegnate. Tutti i progetti, circa 140 in 75 Comuni, sottoposti al monitoraggio della cabina di coordinamento risultano avviati e gli obiettivi al momento conseguiti, con l’espletamento delle gare d’appalto e la cantierizzazione delle opere”.

Sul fronte del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia e nel mondo delle imprese, sono state adottate 26 informazioni antimafia interdittive, 97 comunicazioni di possibile adozione di provvedimento interdittivo, 38 misure collaborative, 1.202 informazioni liberatorie, 1.251 comunicazioni liberatorie, 188 iscrizioni in white list e dieci imprese destinatarie delle misure di controllo giudiziario. Nel settore dell’immigrazione, la prefettura è stata impegnata nel coordinamento delle attività legate all’accoglienza delle circa 2.500 persone giunte in 37 sbarchi.

“Particolare attenzione – si afferma ancora nel comunicato – è stata riservata, poi, al tragico naufragio avvenuto nel Mar Jonio a metà giugno in occasione del quale la prefettura ha coordinato le attività di soccorso e assistenza ai superstiti, di identificazione, tumulazione e, ove richiesto, di rimpatrio delle salme delle vittime, di supporto e informazione ai parenti dei dispersi e di comunicazione con le rappresentanze dei Paesi interessati”.