Fondi PNRR, rinnovato il sito del Comune di Taurianova: sarà possibile ottenere certificati, accedere agli atti e fissare appuntamenti

Completate le operazioni per il restyling e la rifunzionalizzazione del sito internet istituzionale, si conferma efficace la capacità del Comune di intercettare i fondi del Pnnr per rendere sempre più smart Taurianova.

I cittadini stanno già verificando da qualche giorno l’utilità delle novità introdotte per trasformare le pagine on line dell’ente da mera vetrina della comunicazione istituzionale a interfaccia telematico per presentare istanze o chiedere un appuntamento. Nel sito rinnovato è sempre possibile consultare l’albo pretorio on line, e quegli atti che obbligatoriamente devono essere pubblicizzati – ma anche le notizie di pubblica utilità che gli uffici vogliono socializzare – ma, in aggiunta a questo, migliora considerevolmente un’offerta di servizi che integra quella già dispensata con l’App Municipium che, ad esempio, consente di allertare i cittadini rispetto alle emergenze o segnalare agli uffici eventuali guasti e oltre informazioni che possono aiutare gli amministratori a fornire risposte sempre più tempestive.

Grazie all’impulso fornito dall’assessore Simona Monteleone, che nella giunta guidata dal sindaco Roy Biasi ha la delega specifica alla “Smart City”, i tempi della migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema consente all’amministrazione comunale di mettere a segno un altro colpo – tra i primi comuni della Piana di Gioia Tauro ad essersi adeguato – per migliorare l’efficienza e la trasparenza delle risposte da dare ai cittadini.

Dopo la partecipazione ad un altro bando Pnrr, che con la misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” in questo caso ha destinato poco meno di 150.000 euro, il Servizio informatico comunale – di cui è responsabile Cristian Belcastro – ha già reso pubblico, consultabile e utilizzabile il portato di queste novità, che, volute dagli organismi ministeriali che curano la digitalizzazione nella pubblica amministrazione, rendono omogeni tra loro i siti dei Comuni italiani, sia rispetto alla veste grafica sia rispetto ai servizi offerti.

Il sito rinnovato rende possibile presentare istanza per l’accesso agli atti, come pure tramite lo Spid sarà possibile richiedere e ottenere qualsiasi certificato, oppure conoscere lo stato di una pratica, evitando di accedere al Municipio per chiedere un appuntamento al personale.

«Si tratta di novità che ci consentono di migliorare la trasparenza degli atti e rendere più spediti i tempi del rapporto tra l’ente e i cittadini – commenta l’assessore Monteleone – dunque aggiungendo un altro prezioso tassello in quel puzzle della rivoluzione digitale che stiamo componendo per rendere Taurianova un passo avanti anche rispetto ad altri Comuni. I numeri di questo processo democratico ci stanno dando ragione, perché sono sempre di più i cittadini che si interfacciano con l’ente tramite il sito, apprezzandone la sobrietà, l’immediatezza e l’ampio menù di servizi che lo rende coerente con gli indirizzi uniformi in tutto il Paese stabiliti dal ministero. Tutto questo – conclude l’assessore Monteleone – premia il lavoro che la giunta sta facendo per rafforzare non tanto e non solo la collegialità delle risposte, ma soprattutto la convergenza dei vari indirizzi amministrativi in modo che il virtuosismo della città brilli in tutti i campi ma con un messaggio unico, non frammentario, che proprio sul sito è quanto mai immediatamente riscontrabile spiegando perché è giusto riconoscere a Taurianova il claim di città moderna».