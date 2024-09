Valerio Lundini e i Vazzanikki aprono il Reggio Live Fest con uno spettacolo entusiasmante sul Lungomare Italo Falcomatà

In migliaia hanno assistito al primo degli eventi realizzati da ShowNet con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria.



Il Reggio Live Fest taglia il nastro e parte in modo esaltante con il live riuscitissimo di “Valerio Lundini e i Vazzanikki”. L’evento, progettato della Show Net di Ruggero Pegna, finanziato in compartecipazione da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, col contributo della Regione Calabria, ha attirato sul Lungomare Italo Falcomatà migliaia di persone, tra cui moltissimi giovani, che hanno assistito a un’esibizione impeccabile che ha combinato mirabilmente il profilo già noto di Valerio Lundini, comico e autore televisivo, con quello squisitamente musicale.

Testi divertentissimi e mai banali: satira, parodie e impegno sociale che lasciano il sorriso e fanno riflettere in modo intelligente. Grande coinvolgimento di un pubblico che segue fin dalle prime battute ogni brano dimostrando di conoscere i testi a memoria; ne è dimostrazione l’averli cantati, puntualmente, assieme a tutta la band.