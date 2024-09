Domani a Reggio Calabria un successo che ha fatto il bis aspettando la Festa della Madonna “Arancini protagonisti Un tuffo nei sapori della tradizione 2° edizione”

Dopo il grande successo dello scorso anno, nella sera di venerdì alle ore 19:00 prende il via la 2° edizione della Sagra degli arancini per degustare le specialità di arancino realizzate artigianalmente da grandi maestri dell’arte culinaria. Per i più devoti ritorna anche il tanto atteso arancino salsiccia-peperoni dedicato alla Festa mariana. Per i più piccini arriva l’arancino alla Nutella.

In occasione delle celebrazioni civili dedicate alla Madonna della Consolazione, torna a Reggio Calabria la tanto attesa 2° edizione della Sagra dell’Arancino, un evento imperdibile per tutti gli amanti della cucina tradizionale siciliana e per i buongustai alla ricerca di sapori autentici. La manifestazione celebra uno dei simboli più amati dello street food italiano, si terrà dalle ore 19:00 di venerdì 13 fino alle ore 12:00 di sabato 14 presso la via Cardinale Portanova lungo il tragitto che percorrerà la Patrona, esattamente di fronte alla Chiesa di San Salvatore, trasformando la città in un vivace palcoscenico di gusto, tradizione e convivialità.

Angelo Ferrara, patron di Caffè del Professore: “Domani a Reggio Calabria sarà ancora un tuffo nei sapori della tradizione con gli arancini protagonisti. Sarà proprio lui, l’arancino, un’icona della cucina siciliana a deliziarci con la croccantezza suo guscio dorato e morbidezza del suo cuore di riso condito con ripieni vari. Alla 2° Sagra dell’Arancino di Reggio Calabria, i visitatori potranno degustare una vasta gamma di varianti realizzati artigianalmente dai grandi maestri dell’arte culinaria, che ci riproporranno dai classici arancini al ragù e alla mozzarella, fino a versioni più creative e moderne che sperimentano con ingredienti locali e innovativi proponendoci un vero e proprio viaggio tra i sapori del Sud Italia, come le specialità melanzana e pesce spada, nduja, mortadella e pistacchio, boscaiola, norma, 4 formaggi e, per i più piccini, arriverà anche l’arancino alla Nutella. Per l’occasione I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare come “guest star” della Sagra anche l’arancino salsiccia e peperoni, specialità dedicata alla tradizione della Festa e che consentirà a tutti di immergersi completamente nella cultura gastronomica del territorio.

Non sarà solo cibo, ma un’esperienza per appagare tutti i sensi. La Sagra dell’Arancino non sarà solo un’occasione per soddisfare il palato, ma offrirà anche un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. Musica dal vivo con spettacoli revival anni 70 80 90, creando per tutti un’atmosfera festosa e accogliente.

Gli appassionati avranno la possibilità di prenotarsi a partecipare a workshop culinari per imparare i segreti della preparazione dell’arancino perfetto, guidati da chef esperti e maestri della tradizione. Inoltre, non mancheranno gare gastronomiche, come il concorso per il miglior arancino, che vedrà sfidarsi turisti e cittadini in una competizione all’ultimo boccone.

L’edizione precedente della Sagra dell’Arancino aveva già registrato un’affluenza record, con migliaia di visitatori accorsi da tutta la regione e oltre per partecipare all’evento. Il grande successo ha spinto Angelo Ferrara, ideatore dell’evento a riproporre l’iniziativa affiancato dall’intero Staff di Caffè del Professore, ampliando il programma e coinvolgendo un numero ancora maggiore di produttori locali.

“Vogliamo continuare a valorizzare le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e promuovere la cultura del buon cibo in un contesto di festa e condivisione. Siamo entusiasti di poter accogliere nuovamente il pubblico e di offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente”.

Informazioni pratiche e come partecipare. L’ingresso alla Sagra dell’Arancino è gratuito, e i visitatori potranno acquistare i ticket per le degustazioni direttamente sul posto o in prevendita presso la location che ospiterà l’evento sita in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova n.66 esattamente di fronte la Chiesa di San Salvatore. Per chi viene da fuori città, sono previsti pacchetti speciali che includono anche il trasporto navetta con possibilità di pernottamento nei pressi della Basilica di Santa Maria Madre della Consolazione in via Eremo, per vivere l’esperienza della sagra senza preoccupazioni.

La Sagra dell’Arancino rappresenta un’opportunità unica per scoprire e riscoprire i sapori del Sud, in una cornice suggestiva come quella di Reggio Calabria, tra mare, storia e tradizioni. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento imperdibile: che siate appassionati di arancini o semplicemente alla ricerca di un’esperienza gustosa e divertente, la sagra saprà conquistarvi!

Preparatevi a immergervi in un vortice di sapori, profumi e colori: l’appuntamento è fissato, e gli arancini vi aspettano!