Alfredo Antoniozzi (FDI): “Il Reggio film fest è una grande occasione per la Calabria, evento d’importanza extra regionale”

“Il Reggio Film Fest è una grande occasione per la Calabria e un evento che è diventato di importanza extra regionale”. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Quest’anno – aggiunge – sono presenti grandi attori e si valorizzano film calabresi, girati con maestranze locali e improntati indirettamente a valorizzare le bellezze della Calabria. C’è un Ddl presentato dai colleghi Minasi e Germana’ che punta a farlo diventare manifestazione di interesse nazionale e certamente lo appoggeremo. È di fatto il festival dello Stretto e aumenta la sua visibilità e il suo prestigio con la presenza di grandi attori che dimostrano come questo appuntamento sia ormai di grande caratura”.