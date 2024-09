Taurianova: dialogo su Pinuccio Tatarella e la Destra moderna e di governo

Si è concluso con successo il dibattito organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo Fd’I di Melicucco. Al centro dell’incontro l’approfondimento sull’eredità politica di Pinuccio Tatarella e il suo ruolo nella costruzione di una Destra moderna e di governo.

L’incontro, che ha preso spunto dalle riflessioni emerse durante l’interessante convegno organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia di Taurianova dedicato alla presentazione del libro “La Destra verso il Futuro”, è stato moderato dal Dirigente provinciale Salvatore Impusino e ha visto la partecipazione dell’Avv. Fabrizio Tatarella, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese, del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bruno Squillaci, di Dirigenti e militanti della Provincia di Reggio Calabria.

L’Avv. Fabrizio Tatarella ha condiviso aneddoti e approfondimenti sull’opera di Pinuccio Tatarella, rafforzando la comprensione del suo determinante contributo nella trasformazione della Destra italiana, da movimento di protesta a forza di governo. I lavori sono proseguiti con interventi e domande dei presenti che hanno contribuito ad arricchire la discussione e a fornire nuovi ed interessanti spunti di confronto. In segno di riconoscimento per l’impegno nella valorizzazione del pensiero e dell’opera di Pinuccio Tatarella, il Presidente provinciale di Fd’I Bruno Squillaci ha consegnato una pergamena commemorativa, da custodire negli archivi della Fondazione Tatarella, “come simbolo di gratitudine verso un lavoro che non è solo un omaggio al passato, ma un seme che continua a germogliare nel futuro della nostra Nazione, attraverso il coraggio e la passione di chi, come noi, crede ancora in una Destra forte, unita e radicata nei valori più autentici della nostra Patria”.

In un fine settimana denso di impegni il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, nella nuova versione itinerante pensata per coinvolgere tutti i territori, si è riunito nella splendida cornice di Palazzo Laruffa a Polistena per un costruttivo confronto finalizzato a programmare le future attività politiche sul territorio, con particolare attenzione al tesseramento 2024 e ai prossimi congressi comunali.

Durante l’incontro si è anche discusso del progetto della 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, finalizzato alla formazione di dirigenti politici e amministratori locali, in continuità con la tradizione e i valori della Destra italiana. Un’idea nata dalla volontà di trasmettere alle nuove generazioni le competenze, le esperienze e i valori che hanno caratterizzato l’azione politica della Destra italiana e di coloro che hanno contribuito alla costruzione della Destra di Governo. A tale riguardo è stata acquisita la piena disponibilità ad attivare una preziosa sinergia con la 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗮𝘁𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮, per garantire la buona riuscita di questo ambizioso progetto.

“Stiamo lavorando per essere sempre più presenti, radicati e vicini ai bisogni dei cittadini del nostro territorio” ha dichiarato il Presidente Squillaci, che ha voluto infine ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita degli eventi, dimostrando interesse e impegno nel nuovo percorso politico intrapreso.