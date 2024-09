Assistenza a un bagnante colto da malore a Cala Rovaglioso, litorale di Palmi

Nella mattinata del 06 settembre personale della Guardia Costiera in forza alla Delegazione di Spiaggia di Palmi ha prestato assistenza a un bagnante presso Cala Rovaglioso, nota località del litorale palmese.

Alle ore 11:40 circa veniva segnalato telefonicamente che il signor L.L., di anni 69, era stato colto da malore ed era necessario prestargli immediata assistenza.

Personale della Delegazione di Spiaggia di Palmi, coordinato dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, si dirigeva prontamente in loco, unitamente alla Motovedetta CP 827 di stanza presso il sorgitore gioiese. Una volta giunti in zona e accertato che le condizioni di salute del bagnante fossero stabili ma non tali da permettergli di risalire autonomamente il ripido sentiero pedonale di cala Rovaglioso, si riteneva dunque necessario predisporre il trasporto via mare del malcapitato.

Con l’ausilio di un piccolo natante prontamente richiesto e messo a disposizione dalla Ditta Charter Line S.r.l. di Palmi, impiegato in ragione della presenza di bassissimi fondali e scogli affioranti in prossimità del punto di prelievo del bagnante, il personale militare intervenuto coordinava – costantemente assistito dalla Motovedetta CP 827 – le operazioni di imbarco e del successivo trasporto dello stesso presso il porto di Taureana di Palmi, dove ad attenderli era presente un’ambulanza del 118 prontamente allertata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

Dopo aver prestato le prime cure del caso, alle ore 13.00 circa, personale medico del 118 dirigeva verso il nosocomio di Gioia Tauro per l’effettuazione degli ulteriori accertamenti di rito.

La Guardia Costiera raccomanda sempre prudenza a tutti i fruitori del mare e delle spiagge, ricordando che è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu per le emergenze in mare 1530, oltre che il numero unico per le emergenze 112.