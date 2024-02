Chiusa la campagna di tesseramento Partito Democratico. Tessera consegnata al Prof. Morabito, classe 1936, Bonforte: “Le nostre radici per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni”

Si è conclusa lo scorso 31 gennaio 2024 la campagna di tesseramento per l’anno 2023. Tanti i simpatizzanti, i già iscritti e i cittadini che sono venuti a trovarci alla sede della Federazione del Partito Democratico di Reggio Calabria in Via Filippini n. 7. Elemento di grande soddisfazione e speranza per il futuro nell’attesa che venga diffuso il dato ufficiale sull’andamento del tesseramento per l’anno scorso.

Proprio durante le ultime giornate dedicate alla campagna di tesseramento, è venuto a trovarci in sede il Prof. Vincenzo Morabito, nostro iscritto più anziano, nato a Reggio Calabria l’otto novembre del 1936. Noto insegnante di educazione tecnica nella nostra città, è stato sempre molto attivo nel suo quartiere, Ravagnese, ed è conosciuto e stimato da tutti per la sua umanità, lucidità politica e la sua immensa disponibilità verso i più giovani.

La sua storia politica nasce nel mondo socialista, ha ricordato con orgoglio, quando suo padre lo portava alle riunioni della gloriosa Alleanza dei Contadini, l’organizzazione professionale di sinistra, che aveva come riferimenti politici il PCI ed il PSI, e riuniva piccoli proprietari di terra, coltivatori, coloni e mezzadri in difesa e miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.

Già nel 2007 si è iscritto al Partito democratico, quindi fin dal momento della sua fondazione. Non sempre ha condiviso la linea politica dem e, infatti, il Professore ammette che qualche anno non ha rinnovato l’iscrizione, ma oggi è più che mai convinto che «bisogna iscriversi al Pd per partecipare alle decisioni che riguardano i cambiamenti della società ed essere coinvolti nei processi e nelle discussioni, affinché possiamo lasciare una società più giusta ai nostri giovani”

La segretaria cittadina Valeria Bonforte è stata felice e orgogliosa di poter consegnare personalmente la tessera del Partito Democratico all’ottantottenne professore: «gli anziani sono la nostra storia e senza radici non si costruisce un futuro giusto e solidale». Al momento della consegna della tessera erano presenti anche l’assessore Lucia Anita Nucera e il Tesoriere Demetrio Pecora.