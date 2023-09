Estate al Parco archeologico Archeoderi di Bova Marina: il bilancio delle presenze negli ultimi tre mesi

Bilancio positivo per l’estate 2023 al Parco archeologico Archeoderi di Bova Marina che nei soli tre mesi di giugno, luglio e agosto ha registrato oltre 870 presenze, ottenendo un importante risultato in termini di frequentazione.

Grazie alle aperture continuative e ad una serie di appuntamenti, il programma di valorizzazione del sito è stato caratterizzato da un’offerta diversificata: spettacoli teatrali, convegni, visite guidate, laboratori per bambini, che hanno permesso di raggiungere un pubblico ampio e differenti target.

«Siamo molti lieti di questo risultato, significativo per Archeoderi e per tutto il territorio di Bova Marina. Grazie alla stretta collaborazione con il Comune, con la Città metropolitana, con la Comunità ebraica, le associazioni e le guide turistiche siamo riusciti ad inserire il Parco all’interno di circuiti di visita diversi, amplificandone la conoscenza. Il processo è ancora lungo, ma i dati sono incoraggianti, segno che siamo sulla strada giusta – ha commentato la Direttrice del Museo Elena Trunfio. Nei prossimi mesi, con l’auspicato arrivo di nuovo personale, speriamo di potere ampliare l’orario di visita del Parco, garantendone l’apertura anche nel pomeriggio».

Il Parco Archeologico Archeoderi, con il suo Museo, sorge attorno ai resti di una tra le più antiche sinagoghe d’Occidente, seconda solo a quella di Ostia Antica. L’edificio religioso infatti, databile tra il IV e il VI secolo d.C., costituisce l’unica testimonianza architettonica del periodo della presenza ebraica nella regione e la sua scoperta fortuita, durante i lavori per la realizzazione della Strada Statale Jonica 106, ha aperto nuovi scenari di ricerca.

«Desidero ringraziare il Sindaco Zavettieri con gli Assessori Orlando e Plutino, sempre presenti e disponibili per offrire supporto e progettualità, la Città metropolitana con la dott.ssa Attanasio per il prezioso supporto in termini di valorizzazione, le associazioni, le guide e i nostri affezionati visitatori. Intorno al Parco si è creata una piccola comunità e questo mi rende orgogliosa. Passata l’estate, oltre alla quotidiana attività di promozione ci dedicheremo ad importanti interventi strutturali che hanno l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del sito archeologico, con il rifacimento dell’illuminazione e dei percorsi e il riallestimento del Museo, con un’attenzione massima alla didattica e alla comunicazione. Saranno mesi di lavoro duro, ma speriamo di potervi presentare presto il nuovo volto del Parco» ha concluso la Direttrice.

Si ricorda che il Museo e il Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e la prima e l’ultima domenica del mese, negli stessi orari. L’ingresso è gratuito.