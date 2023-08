Rione Ferrovieri in festa a Reggio Calabria con Gigi Miseferi e i Kalavrìa

Una serata all’insegna del divertimento e della musica insieme a Gigi Miseferi ed al gruppo dei Kalavrìa di Nino Stellittano

Uno spettacolo in cui attraverso racconti di esilaranti episodi e divertentissimi aneddoti, è’ stata ricordata la vita del Rione Ferroveri-Pescatori, dei vari quartieri di Reggio e le persone straordinarie che li rendono allegri.

Un’esplosione di energia e nostalgia che ha riportato a quei decenni spensierati il pubblico, composto anche da quei reggini di ritorno che da anni vivono fuori regione

Questo appuntamento e’ stato un’opportunità per rivedersi tutti e rafforzare il legame speciale che unisce, attraverso una festa travolgente di musica ed emozioni in cui la platea è’ stata coinvolta con le canzoni iconiche della nostra vita e ha vibrato con travolgenti ritmi etnici come quello del gettonatissimo brano “Suli e Mari simu”, scritto e interpretato insieme ai Kalavria.

Ad arricchire la serata condotta magistralmente da Mariangela Zaccuri le movenze della bravissima danzatrice Samuela Piccolo e la performance dal vivo del pittore Alessandro Allegra. Come di consuetudine, non può esserci festa senza cibo delizioso e prelibatezze locali.

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia che, nel corso del suo intervento, ha affermato: “Una serata magica, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare un quartiere che ha bisogno di essere messo al centro dell’agenda politica. Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, per il luogo scelto che valorizza come merita un rione che ha bisogno di eventi di qualità’ come questi”.