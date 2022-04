Accademia Canto Moderno di Reggio Calabria: disponibile il video musicale per la guerra in Ucraina

“Da oggi alle 12 è disponibile su YouTube un video realizzato dai cadetti dell’Accademia musicale di Canto Moderno di Reggio Calabria del Maestro Franco Dattola – si legge in una nota – come messaggio solidale per la guerra in Ucraina. Sulle note della canzone We are the world abbiamo realizzato un video sul lungomare di Reggio Calabria”.

“Il suono della musica contro il frastuono delle bombe. La musica che unisce, supera le barriere linguistiche e culturali e regala un messaggio di speranza. Una solidarietà ed una vicinanza non solo spirituale, dove la musica vuole naturalmente porsi come un evidente messaggio di pace”.

“I cadetti dell’A.m.C.m. del Maestro Franco Dattola – conclude la nota – uniti attraverso il linguaggio universale della musica sulle note del celebre brano “We are the world”; il brano realizzato nel 1985 a scopo di beneficenza, scritto e composto dai cantanti statunitensi Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones e inciso dagli USA for Africa.

Il video, realizzato da Antonio Condello, è stato girato sulla cornice del nostro splendido lungomare presso l’arena dello stretto.

Le riprese audio sono state effettuate presso gli studi dell’Accademia Musicale di Canto Moderno”.