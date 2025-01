Aggredisce edicolante e figlio con mazza da baseball: fermato a Cirò Marina

Avrebbe aggredito brutalmente il titolare di un’edicola e suo figlio con una mazza da baseball, minacciandoli di far saltare in aria l’attività dietro la pretesa di una somma in denaro di 50 euro. È accaduto, il giorno della vigilia di Capodanno, a Cirò Marina, in provincia di Crotone, dove un giovane di 26 anni del posto è stato sottoposto a fermo di indiziato del delitto di tentata estorsione aggravata dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. Durante la mattinata, l’uomo si sarebbe recato in bicicletta all’edicola, proprio nel centro cittadino, munito di una tanica di benzina e di un accendino, richiedendo la somma da ricondurre, a suo dire, a un debito maturato dal figlio dell’edicolante nei suoi confronti. L’aggressore sarebbe poi fuggito a piedi scalzi, dopo aver perso le scarpe nel corso della colluttazione. I carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini, a seguito di un sopralluogo hanno rinvenuto, sulla scena dell’aggressione, oltre a diverse tracce di sangue, la mazza da baseball, le scarpe, la tanica e l’accendino, riuscendo a risalire all’aggressore e a rintracciarlo. Il giovane, dopo il fermo, è stato portato ne carcere di Crotone su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida.