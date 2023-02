Sicurezza, Rapani (FdI): “Bene istituzione nuovo presidio Polizia a Cirò Marina”

“L’istituzione di un nuovo presidio di Polizia a Cirò Marina rappresenta l’ennesima riprova delle attenzioni del Governo Meloni nei confronti della Calabria e, nel caso specifico, del Crotonese”. È quanto sostiene il senatore Ernesto Rapani, di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia.

“Un risultato ottenuto – aggiunge Rapani – anche grazie all’impegno di Fratelli d’Italia in ossequio ai punti programmatici presentati agli elettori in campagna elettorale, in termini di sicurezza, in una realtà difficile qual è la nostra regione, che necessita di presìdi di sicurezza, di legalità e di esempi positivi da seguire. Il consolidamento delle forze dell’ordine e delle attività di controllo del territorio contribuiranno ad infondere maggiore senso dello Stato e di sicurezza nella cittadinanza”.

“L’istituzione del presidio – sottolinea Rapani – rientra nell’ambito dell’approvazione, da parte del Ministero dell’Interno, degli schemi generali di pianificazione presidiaria delle forze di polizia per l’anno in corso nella provincia di Crotone”.