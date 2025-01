Cassano allo Ionio: il Consiglio Comunale ha approvato l’aggiornamento normativo e l’integrazione del piano di Protezione Civile Comunale

Nei giorni scorsi, la civica assise convocata dal Presidente Lino Notaristefano e assistita dal Segretario generale Angelo De Marco, tra i ventotto punti discussi e approvati a maggioranza, ha dato anche il via libera all’aggiornamento normativo e all’integrazione del piano di Protezione civile comunale, oltre a licenziare tutta una serie di punti importanti.

«L’aggiornamento – ha spiegato nella sua relazione l’assessore ai Lavori Pubblici Leonardo Sposato sottolineando come non si sia rimasti fermi sulla questione – si è reso necessario visto che l’attuale Piano di Protezione Civile del Comune di Cassano all’Ionio, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 27 maggio 2008, non era aggiornato alle nuove normative intervenute nel corso degli anni, ed in particolare era carente in riferimento alle fasi operative disciplinate dalle Linee Guida e dalle Direttive in vigore, né tanto meno risulta aggiornato al mutato assetto dello stato dei luoghi della viabilità, delle aree di ricovero, delle aree di attesa e delle vie di fuga». Le nuove direttive impartite in materia di Protezione civile, risultano essere nello specifico: “Adozione degli Ambiti Territoriali Ottimali ed individuazione dei relativi Comuni di Riferimento quali Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) per le attività legate alla pianificazione di Protezione Civile e alla gestione dell’emergenza, sulla base dei Contesti Territoriali della Regione Calabria approvati con DGR n. 498/2019” approvato con DGR n. 501 del 26.09.2023; “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale” approvate con DGR n. 611 del 20.12.2020; “Sistema di allertamento Regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Calabria” in recepimento delle disposizioni di cui alla Legge n.225/92, così come modificata dalla Legge n. 100/2012 e delle indicazioni Operative n. Preso atto: RIA/0007117 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con DGR n. 535 del 15.11.2017. Alla luce delle suddette nuove direttive, l’Area Urbanistica, a giugno del 2023, aveva affidato l’incarico per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale all’Ingegnere Fedele Maradei, socio e Rappresentante Legale dell’Associazione Professionale Arching Studio Maradei Ingegnere Fedele Maradei, e all’Architetto Silvia Maradei, i quali lo scorso novembre hanno trasmesso gli elaborati del Piano di Protezione Civile aggiornato.

«Le nostre aree – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – sono soggette a numerosi rischi ambientali, sia naturali che derivanti dagli interventi dell’uomo. Con l’aggiornamento al piano, come amministrazione comunale e grazie al lavoro degli uffici, ci siamo impegnati ad avere uno strumento dinamico basato sulla previsione e prevenzione. L’obiettivo è quello di mitigare i rischi naturali e garantire una gestione efficace delle emergenze, tutelando la sicurezza della comunità e assicurando il mantenimento della quotidianità anche in caso di difficoltà».