Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’ex Sindaco di Bova Marina, Domenico Zavettieri

Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del Prof.Domenico Zavettieri, già sindaco di Bova Marina.

“Con Domenco Zavettieri – ha sottolineato nel suo messaggio di cordoglio Franz Caruso – scompare un amministratore storico che, interpretando, la politica del fare nel senso più pieno del termine, a beneficio della comunità amministrata, lascia di sé un significativo ricordo per il contributo notevole che ha fornito alla crescita del territorio e di tutta l’area grecanica. Dall’attività di amministratore, profondamente legato alla sua comunità, la cui storia ha raccontato anche nei libri e negli scritti che rappresentano un degno lascito a futura memoria – ha detto ancora Franz Caruso – non va disgiunto il ruolo di grande educatore che Domenico Zavettieri ha avuto modo di esercitare sia come docente che come dirigente scolastico. In questa duplice veste, estremamente significativo l’apporto che ha dato negli anni alla formazione delle nuove generazioni.

In questo triste momento – ha concluso Franz Caruso – giungano alla famiglia, in particolare al fratello Saverio Zavettieri, cui mi legano rapporti di lunga amicizia e di comune militanza politica nel Partito Socialista, e al figlio Pierpaolo, sindaco del Comune di Roghudi, i sentimenti della più affettuosa vicinanza, mia personale, e di tutta l’Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi. Le qualità umane e politiche di Domenico Zavettieri costituiranno il faro capace di indirizzare i comportamenti degli amministratori del futuro per i quali rappresenterà un modello di riferimento importante”.