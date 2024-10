Al via i lavori di rifacimento di una parte della rete fognaria dei Laghi di Sibari

Sono partiti in questi giorni una serie di lavori di rifacimento della rete fognaria del complesso nautico dei Laghi di Sibari.

Per l’intervento è previsto un costo pari a 1 milione 127 mila euro e, da cronoprogramma, si concluderanno entro fine gennaio 2025.

Il progetto prevede ai Laghi di Sibari la sostituzione di 1670 metri di tubazione di collettamento fognario, il risanamento dei pozzetti esistenti di allacciamento e di ispezione.

L’intervento in esame si era reso necessario a seguito degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale nei quali si riscontrò lo stato di degrado nonché, in alcuni tratti, di parziale collasso, della condotta fognaria esistente con la conseguente compromissione del corretto smaltimento dei reflui nel corrispondente depuratore comunale.

«Si tratta – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso – di un intervento di cui avevamo dato notizia nei mesi scorsi: L’intervento in esame si era reso è necessario a seguito degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale nei quali si riscontrò lo stato di degrado nonché, in alcuni tratti, di parziale collasso, della condotta fognaria esistente con la conseguente compromissione del corretto smaltimento dei reflui nel corrispondente depuratore comunale». Due, infatti, le aree di intervento: la prima in località Lauropoli, e riguarda la tratta del collettore fognario ricadente lungo il vallone a nord di via Sibari ai margini dell’abitato, mentre la seconda è ubicata in località Laghi di Sibari dove la tratta interessata ricade lungo la dorsale viaria principale dell’abitato.