L’associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria esprime soddisfazione per il successo del Treno della Sila

Il presidente dell’Associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria, Gianluca Berardelli, ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto dal progetto “Treno della Sila”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il ristorante “La Vecchia Stazione” di Barrese e le Ferrovie della Calabria, ha riscosso un ampio consenso durante l’intera stagione estiva, culminato lo scorso 29 settembre.

I numerosi eventi organizzati hanno saputo coniugare spettacoli e degustazioni di prodotti tipici a chilometro zero, attirando un pubblico eterogeneo e appassionato. Ogni corsa del treno ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse per questa originale esperienza che unisce cultura, enogastronomia e natura.

Berardelli ha inoltre annunciato con entusiasmo che il “Treno della Sila” tornerà dal 6 ottobre, in occasione dell’inizio della Sagra dei Funghi di Camigliatello, con nuovi eventi e iniziative destinate a far vivere al pubblico momenti indimenticabili tra i paesaggi mozzafiato della Sila.