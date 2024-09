Sinistra Italiana: “Preoccupa sicurezza Galleria e ponte Diga di Tarsia. Provincia di Cosenza renda pubblica reale situazione strutturale”

“Avevamo già sollevato, senza alcuna risposta al momento, la problematica della Galleria e del ponte adiacenti la Diga di Tarsia, che a distanza di tredici anni, dopo milioni di euro spesi, resta chiusa al traffico. Adesso giungono le immagini, diffuse su social e stampa, che evidenziano lacerazioni e crepe nelle gallerie recentemente inaugurate. Naturalmente le stesse generano giustificata preoccupazione sulla sicurezza di chi viaggia su quel percorso”. E’ quanto si afferma in una nota di Iolanda Magliari, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Cosenza.

“Chiediamo ufficialmente alla presidente della Provincia di Cosenza- aggiunge Magliari – di rendere pubblica la reale situazione strutturale delle gallerie Cosenza-Sibaritide, quale sia l’entità del problema e le eventuali azioni necessarie per garantire la sicurezza delle strutture. È assolutamente non più giustificabile l’assordante silenzio su questo tema da parte di chi amministra la nostra provincia e di chi a vari livelli è nelle istituzioni provinciali. Spiace generare fastidi a quanti, magari, ritengono che l’esercizio di ruoli pubblici apicali debba svolgersi solo attraverso i tagli dei nastri e le fanfare pubblicitarie. Noi crediamo che essere eletti, o nominati, in politica significhi lavorare per garantire trasparenza nell’uso dei fondi pubblici e vigilanza e impegno per dare servizi di qualità ai cittadini. Sinistra italiana e i cittadini tutti – sottolinea la segretaria provincia di Sinistra Italiana di Cosenza – aspettano risposte e azioni concrete in direzione della sicurezza”.