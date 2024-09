Sindaco di Frascineto visita scuola materna e primaria per salutare l’inizio del nuovo anno scolastico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, accompagnato dal suo Vice Angelo Prioli, dal Consigliere Comunale Francesco Sangineto e dal Dirigente Scolastico, Gianfranco Maletta, ha fatto visita alla scuola materna ed a quella primaria di primo e secondo grado per salutare e ad augurare buon anno scolastico ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che stamani sono tornati sui banchi di scuola, al personale docente e ata che costituisce il fulcro di ogni scuola. “Che per tutti loro – hanno augurato, unitamente alle famiglie, un anno ricco di conoscenza, di scoperta, di curiosità, di nuove amicizie e di rafforzamento di vecchi legami. Perché la scuola costituisce il luogo in cui si apprende e si diventa cittadini.” È stata anche l’occasione, per un momento di confronto tra gli amministratori e il dirigente scolastico, sempre più in sinergia, attraverso iniziative volte alla crescita dell’intera comunità scolastica.