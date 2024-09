Città unica di Cosenza, Nazione Futura: “Referendum utile anche per rinnovamento politico”

“Nazione Futura è pronta, con il suo Comitato per il Si, presieduto da Antonino Scavelli, a scendere in campo a favore della città unica, non appena sarà indetto il referendum. Riteniamo che sia un’occasione di democrazia importante e ciò in ragione non della presunzione di essere depositari della verità. Noi saremo chiaramente dalla parte del Si ma questa non significa che non rispetteremo chi sosterrà tesi diverse. La democrazia è confronto e rispetto. Crediamo che la città unica possa essere un’occasione non solo per Università e sanità, rifiuti , ma anche e soprattutto per restituire slancio all’area urbana e operare un rinnovamento. Il rinnovamento non deve essere interpretato come giovanilismo: oltre 30 anni fa fu eletto sindaco Giacomo Mancini che, a 77 anni, fu un grandissimo sindaco. Noi, pur avendo un pensiero chiaro, rivendichiamo la nostra azione e saremo protagonisti nella campagna referendaria e anche successivamente, consapevoli che la politica debba sapere ascoltare ed essere umile, a tutti i livelli istituzionali”.

E’ quanto si legge in una nota di Nazione Futura.