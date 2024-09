Corigliano Rossano, pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te”

Il settore Politiche Sociali del comune di Corigliano-Rossano comunica la pubblicazione della lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te” 2024, individuati dall’INPS, insieme ad altre informazioni utili che, nel rispetto della privacy, riporta i numeri di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’interessato al fine di ottenere la certificazione Isee.

Gli interessati non devono presentare alcuna domanda, ma sono stati individuati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto-legge.

La misura è istituita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ed è disciplinata, per l’anno 2024, dal Decreto Interministeriale 4 giugno 2024.

Il beneficio consiste in un unico contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, rilasciate da Poste Italiane S.p.A..

Il contributo economico “Carta dedicata a te” è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti (in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale).

Il contributo sarà erogato a partire dal mese di settembre 2024.

I nuovi beneficiari della Carta potranno recarsi in qualsiasi ufficio postale.

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello: il Codice di riferimento rilasciato dal Comune attraverso apposito modulo; documento di identità in corso di validità; Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

I beneficiari della Carta dal 2023, qualora fossero ancora in possesso della stessa, non dovranno recarsi presso l’Ufficio Postale, poiché l’importo sarà direttamente accreditato sulla Carta di cui si è titolare. Qualora il beneficiario avesse smarrito la relativa Carta e non ne fosse più in possesso, potrà richiederne la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello: un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

I beneficiari, non già fruitori della presente carta, a partire dal 10.09.2024, dovranno recarsi presso i seguenti uffici per il ritiro della lettera di notifica, contenente il codice identificativo della carta, secondo i giorni e gli orari indicati affianco ad ogni ufficio, di seguito riportati:

Ufficio politiche di promozione sociale: Via Martucci, Palazzo San Bernardino sede Rossano- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

Ufficio di promozione sociale: -Palazzo Garopoli via B. Abenante- Sede Corigliano – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Per ulteriori informazioni compresa la lista dei beneficiari con i codici ISEE si rimanda al link della pagina istituzionale del comune.

Insieme alle altre informazioni utili – che, nel rispetto della privacy, riporta i numeri di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’interessato al fine di ottenere la certificazione Isee.