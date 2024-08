Il Comune di Corigliano Rossano cerca un Energy Manager

Il comune di Corigliano-Rossano ha emesso un bando per la l’acquisizione di una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia “Energy Manager” per la realizzazione dell’efficientamento energetico del patrimonio comunale e la redazione del Paesc (Piano d’Azione per l’energia sostenibile per il clima) della città di Corigliano-Rossano.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici – in possesso dei requisiti – interessati ad essere successivamente invitati a presentare una proposta economica per il servizio in oggetto. Stazione Appaltante: Comune di Corigliano-Rossano. L’incarico di Energy Manager avrà la durata di un anno con opzione di estensione di un ulteriore anno.

Tra altre cose sono oggetto dell’affidamento del servizio il supporto alla gestione razionale dell’energia dell’Ente; la verifica dei consumi energetici di tutte le strutture comunali realizzando un audit energetico preliminare, analitico basato sugli attuali sistemi di gestione, sui consumi di tutte le utenze energetiche del Comune, con valorizzazione in TEP e dei relativi costi, con attribuzione di indici di efficienza; la verifica della situazione contrattuale delle forniture e delle possibili azioni di razionalizzazione; la verifica, per gli edifici di proprietà comunale dello stato di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento con suggerimenti gestionali; l’individuazione di interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, manutentivo (ordinario e/o straordinario), con modifiche, ristrutturazioni e nuovi impianti; la creazione di una banca dati dei consumi di tutti gli edifici comunali e valutazione delle azioni da intraprendere per mantenerla completa ed aggiornata e coordinamento del gruppo di lavoro interno

all’Ente che si occuperà dei successivi aggiornamenti della banca dati.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 di giorno 11 settembre 2024

Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano.