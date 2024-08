Cosenza, il Circolo dell’Area Urbana di Sinistra Italiana interviene sulla mobilità sostenibile e chiede un confronto tra cittadini e istituzioni

“A meno di tre mesi dalle dichiarazioni provenienti da Palazzo dei Bruzi con le quali si

rimarcava il mancato investimento nella metrotranvia da parte della precedente

amministrazione, in assenza di trasporto pubblico locale in ferro e gomma, e si evidenziava

la mancata integrazione della ciclopolitana in un piano urbano globale di mobilità sostenibile

(PUMS), necessario anche per accedere ai finanziamenti per la realizzazione di progetti

inseriti nel programma della giunta Caruso – le zone 30, le corsie preferenziali per bici e bus

e i sensi unici eccetto bici- sostenendo di non essere disponibili a perdere un solo metro di

piste ciclabili a Cosenza e richiamando, tra le proposte per la nuova agenda urbana, la casa

dei rider con annessa ciclofficina come suggerito dalla Fiab Cosenza ciclabile, è

incomprensibile assistere alla demolizione della pista ciclabile di via Sertorio Quattromani,

iniziata il 27 agosto con

cantiere segnalato in modo insufficiente e senza alcuna condivisione con la cittadinanza in

merito alle valutazioni a monte della decisione assunta.

Le domande formulate da FIAB CSC sono rimaste senza risposta ed è lecito interrogarsi

sull’arbitrarietà di un intervento incoerente in costante assenza di alcun piano di mobilità e di

studi progettuali condivisi.

Riteniamo, pertanto, fondamentale elaborare un Piano di Mobilità Ciclistica (PMC) che

preveda obiettivi chiari e misurabili per l’integrazione delle reti ciclabili di Cosenza e Rende.

Questo piano dovrebbe:

Garantire la continuità della rete: Eliminare disconnessioni pericolose, come lo snodo tra via

Quattromani e via Matteotti, e creare una rete ciclabile coerente e sicura.

Favorire l’intermodalità: Connettere le piste ciclabili con le stazioni ferroviarie e le fermate dei

bus, dotando i mezzi pubblici di portabiciclette sia interni che esterni.

Promuovere il trasporto pubblico extraurbano: Imporre l’obbligo di portabiciclette su tutti i

mezzi che raggiungono l’area urbana, come suggerito da diverse ricerche sulla mobilità

sostenibile (es. Velo-city 2021 Lisboa).

Promuovere la sicurezza delle piste ciclabili esistenti: È necessario valutare attentamente la

sicurezza delle piste ciclabili esistenti, prestando particolare attenzione alla presenza di

elementi pericolosi come i guardrail. È impensabile progettare piste ciclabili con elementi

che possano causare lesioni ai ciclisti, vedi guardrail che proteggono le auto e hanno i bordi

taglienti verso i ciclisti.

Valutare l’istituzione di Zone 30: L’introduzione di zone a traffico limitato a 30 km/h è

fondamentale per migliorare la sicurezza stradale, in particolare per pedoni e ciclisti. Come

sostenuto da numerosi studi scientifici, la riduzione della velocità diminuisce

significativamente il rischio di incidenti gravi e mortali. A tal proposito, è opportuno

sottolineare che le posizioni del Ministro dei Trasporti non sono sempre allineate con le

evidenze scientifiche.

Progettare infrastrutture per il parcheggio delle biciclette: La realizzazione di parcheggi bici

sicuri e con agganci anti-rapina è essenziale per incentivare l’uso della bicicletta. È

necessario installare rastrelliere in prossimità di scuole, piazze, parchi pubblici e altri luoghi

di interesse.

Garantire la partecipazione dei cittadini:

Abbiamo la fortuna di avere l’associazionismo organizzato in città: la FIAB deve essere

coinvolta in ogni attività di programmazione e progettazione in merito alla ciclabilità.

Sarebbe opportuno, altresì, integrare le piste ciclabili con i percorsi turistici esistenti,

valorizzando il territorio e promuovendo il cicloturismo (ciclabile del Crati), ma ancor prima

garantire la sicurezza delle piste ciclabili, potenziando l’illuminazione pubblica, in particolare

nelle zone periferiche e intervenendo con tempestività in caso di segnalazioni verificate di

potenziali situazioni di rischio per l’incolumità delle persone.

Chiediamo, pertanto, un confronto sul tema della mobilità sostenibile alle Associazioni sul

territorio ed alle Istituzioni coinvolte.

Così in una nota il Circolo Area Urbana Sinistra Italiana Cosenza.