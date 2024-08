Corigliano Rossano, la presidente Madeo al Consiglio comunale: “Il rispetto delle regole non è una scelta”

“Nessuna comunità democratica, senza alcuna eccezione, può dirsi tale ed esistere prescindendo dal rispetto delle regole.

Il Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano si è dotato, in maniera democratica, di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Tra le regole stabilite vi è quella secondo la quale, a ciascun consigliere comunale, nel corso dei dibattiti assembleari, spetta un tempo contingentato per esprimere il proprio pensiero. La regola è stata introdotta e, a suo tempo, votata, con buon senso e lungimiranza, al fine di snellire il dibattito, evitare gli interventi ostruzionistici o dilatori e favorire la sana vita democratica dell’assise.

Il diritto di ciascun consigliere di intervenire o meno alla discussione è inopinabile, ma il consigliere che decide di dare o meno il proprio contributo al dibattito lo fa, esclusivamente, a titolo personale.

Tra le facoltà democratiche di cui dispone, infatti, non rientra quella di cedere il proprio tempo a disposizione a chicchessia.

Naturalmente, nessuno immagina un rispetto delle regole pedissequo e intransigente, ma non è pensabile che un Consigliere Comunale preannunci, all’inizio del suo intervento, che sforerà il tempo a disposizione avvantaggiandosi della rinuncia di altri a partecipare al dibattito.

Questo nel merito.

Nella forma, invece, mi preme precisare che, nello svolgimento del ruolo e delle funzioni ad esso connesse, mi attengo al rispetto dei regolamenti e non è – e non sarà in futuro – mia intenzione dare adito o peso a polemiche, soprattutto a mezzo social, tese a svilire non solo la mia persona ma anche l’assise comunale che rappresento.

Eserciterò il mio mandato, per tutta la durata della consiliatura, ponendo come faro del mio agire il rispetto delle regole e dei cittadini che, attraverso l’espressione del voto dei loro rappresentanti in Consiglio Comunale, mi hanno concesso l’onore e l’onere di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Comunale stesso.

Colgo l’occasione per rinnovare al Consiglio Comunale tutto, al Sindaco e alla Giunta gli auguri di buon lavoro”.

E’ quanto afferma, attraverso una nota, la presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, Rosellina Madeo.