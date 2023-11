Il Consiglio comunale di Corigliano Rossano esprime solidarietà al suo presidente, Grillo

“Questa mattina abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia dell’ennesimo vile atto intimidatorio ai danni della Presidente del Consiglio comunale, Marinella Grillo.

Qualunque sia la natura di questo gesto ignobile, vigliacco e figlio di un substrato criminale e violento, non potrà in alcun modo fermare le Istituzioni che quotidianamente lavorano nel ripristinare in questa Città valori di legalità, giustizia e cultura della “non-violenza”.

Un gesto nei confronti della Città intera e di tutti coloro che credono nel dialogo e nel confronto come risoluzione di qualsivoglia conflitto o divergenza. Un gesto gravissimo che si inserisce in un clima difficile e preoccupante che vede anche imprenditori, giornalisti e cittadini destinatari di atti intimidatori che non devono spaventare, ma spingerci con ancora più determinazione lungo questo percorso di rinascita della Città, che vogliamo libera, pulita e contro ogni forma di violenza, intimidazione ed oppressione.

L’intero Consiglio Comunale si stringe con affetto attorno alla Presidente, certi che con coraggio saprà affrontare questa ennesima ferita, conservando il suo sorriso migliore”. Lo afferma una nota del Consiglio Comunale di Corigliano Rossano.