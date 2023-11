Atto intimidatorio contro cronista Cristaldi, il sindaco Caruso: “Piena solidarietà, ma occorre profonda riflessione sul fenomeno”

“Esprimo la mia più convinta e assoluta solidarietà al giornalista di “Gazzetta del Sud” Luigi Cristaldi per il vile atto intimidatorio che ha subìto la notte scorsa con l’incendio dell’automobile di sua proprietà. Questo ennesimo episodio di protervia e arroganza criminale allunga in modo preoccupante l’elenco dei giornalisti oggetto di intimidazioni e tentativi di condizionamento della loro libertà di espressione ed è un dato allarmante che deve stimolare un’attenta e profonda riflessione”.

Lo ha affermato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha espresso la sua vicinanza al cronista di Gazzetta del Sud che opera nella zona della Sibaritide, “territorio particolarmente difficile – ha detto ancora il primo cittadino – ed esposto ai tentativi della criminalità organizzata e del malaffare di imbavagliare l’informazione. Quanto accaduto a Luigi Cristaldi non solo ci indigna profondamente – ha detto ancora Franz Caruso – ma merita una forte presa di posizione, soprattutto nella misura in cui tenta di condizionare il lavoro serio e professionale di un giornalista che ha sempre profuso grande impegno nel raccontare la verità, dando un contributo significativo alla emersione di fenomeni criminali. Fenomeni che occorre, con ogni strumento a nostra disposizione, contrastare, in nome di quella cultura della legalità che deve permeare l’attività di ogni istituzione per la costruzione di una società migliore da consegnare, senza condizionamenti di sorta, alle nuove generazioni. Auspico che sul grave episodio della notte scorsa sia fatta piena luce e che i responsabili siano assicurati alla giustizia”.