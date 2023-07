Ospedale di Paola, il Comitato Difesa del diritto alla salute: “Domani presenteremo esposto alla Procura. Non ci fermeremo”

“Domani, come annunciato nei giorni scorsi, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Paola per verificare se tutto ciò che è stato fatto, circa lo spostamento del reparto di chirurgia, sia in linea con le norme. Siamo stati chiari, non ci fermeremo”.

Gli esponenti del comitato per la difesa del diritto alla salute annunciano la prossima azione, forte, in programma per domattina alle ore 11:00 presso il piazzale antistante il Tribunale di Paola, per dimostrare, ancora una volta, che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera lede il diritto alle cure di un intero territorio.

“Da domani inizia un’altra battaglia, una battaglia legale – proseguono – che condurremo con diligenza, come fatto finora, certi e sicuri che la giustizia farà luce su tale vicenda. Noi, – concludono – continueremo a tutelare il diritto alle cure che ci è stato tolto”.