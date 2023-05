Cosenza, De Paola (Pd): “Finalmente il nuovo Piano della Sosta”

“Finalmente è stato approvato il nuovo Piano della Sosta. Era dal 2015 che il piano della sosta non veniva modificato nonostante in questi anni la logistica del territorio cittadino sia cambiata ed era necessario procedere ad una sua revisione.

Il Piano comprende tutto il territorio comunale ed è stato impostato sui nuovi dati Istat, prevedendo un utilizzo di mezzi ibridi che si attesti intorno al 70%.

L’incentivo all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e dei trasporti pubblici, insieme alla razionalizzazione degli spazi adibiti alla sosta e novità della regolamentazione della sosta rider, rappresentano punti qualificanti del piano approvato in Commissione Trasporti, che proietta la nostra città verso la realtà urbana smart e sostenibile.

In tal senso, il Gruppo consiliare PD invita ancora una volta il Presidente della Regione Calabria Occhiuto a riprendere al più presto la realizzazione della Metrotranvia di Cosenza-Rende e ad attivare le procedure affinché anche la nostra area urbana, così come stanno facendo Catanzaro e Reggio Calabria, possa vedere finalmente realizzata una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo eco-sostenibile dell’area.

Se la Metrotranvia fosse avviata, molti problemi legati alla mobilità urbana, soprattutto per alcune categorie di viaggiatori, come gli studenti, le persone anziane, le persone con disabilità, i genitori che ogni giorno accompagnano i figli a scuola, i pendolari, avrebbero oggi soluzione.

Rispetto al nuovo Piano della Sosta, un particolare apprezzamento va alla decisione unanime della Commissione Trasporti di abolire le parking card gratuite per consiglieri comunali, assessori e sindaco. Questa scelta rappresenta la giusta sensibilità espressa da parte degli amministratori comunali che anche in questo caso hanno deciso di concorrere ad attuare una politica virtuosa delle entrate, indispensabile per il risanamento del nostro comune.

Nel Ringraziare l’Assessore ai Trasporti Covelli che si è molto speso per l’approvazione del nuovo piano, comunichiamo alcuni dati significativi che si sono registrati negli ultimi mesi dell’amministrazione Caruso:

Le autorizzazioni di servizio sono diminuite da circa 300 del 2021 alle 44 di oggi.

Gli incassi sono migliorati da euro 440.000 euro nel 2021 a 495.000 nel 2022 con una previsione di euro 550 mila per il 2023.

Le autorizzazioni gratuite sono passate da 700 nel 2020 a 313 nel 2022.

Sicuramente le modifiche apportate non bastano, ci auguriamo che presto si possa modificare il piano della Sosta anche in tutte quelle parti che sono strettamente legate alla redazione del PUMS”. Lo afferma in una nota Concetta De Paola (PD), Pres. Commissione Trasporti Comune CS.