Trebisacce (Cs), il Comune lancia il concorso di idee per la riqualificazione dell’area demaniale di località 104

“Migliorare l’esperienza della fruizione degli spazi e del patrimonio, tanto per i residenti quanto per gli ospiti, della destinazione Trebisacce. È l’obiettivo sotteso al concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione dell’area demaniale di località 104, nel tratto compreso tra il torrente Pagliara ed il Canale Monaco. Si raccolgono progetti che valorizzino il segmento di litorale, Bandiera Blu, dal punto di vista architettonico, paesaggistico e ambientale”.

A darne notizia è il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, sottolineando con l’assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto che “insieme ad un nuovo posizionamento turistico del borgo storico marinaro, la valorizzazione dei siti strategici e maggiormente attrattivi del territorio resta priorità dell’Esecutivo”.

È stato pubblicato il bando di gara per la presentazione di progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Si partecipa in forma anonima.

La procedura è finanziata interamente mediante il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale. L’obiettivo del concorso è quello di selezionare, tra quelli presentati, la migliore proposta progettuale che consenta di conseguire lo sviluppo turistico del territorio, assicurandone lo sviluppo armonico, anche dal punto di vista ambientale, architettonico, urbanistico ed infrastrutturale.

34 mila e 105 euro. È, questa, la somma destinata al Concorso. Al primo premio andranno 27 mila e 451euro al secondo, 6 mila e 654. C’è tempo per presentare le proprie proposte e concorrere fino alle ore 12 di venerdì 7 aprile.