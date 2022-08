Corigliano Rossano: nasce il Comitato civico di via Cerasaro

Il costituendo Comitato civico per la tutela della dignità, della salute, della sicurezza e della libertà delle persone e degli animali in Via Cerasaro, nel Centro Storico di Rossano (Corigliano-Rossano) oggi, giovedì 25 agosto, alle ore 12, terrà una conferenza stampa pubblica nello spazio antistante la Camara di Via Cerasaro.

L’iniziativa di informazione e di sensibilizzazione, promossa dai residenti del quartiere e da quanti a vario titolo si stanno mobilitando sulla vicenda insieme al movimento nazionale ambientalista nazionale Stop Animal Crimes, è finalizzata a garantire anzi tutto la massima trasparenza sulla tristissima emergenza igienico-sanitaria e sul gravissimo disagio sociale ed ambientale che da tre anni ipoteca la normale vivibilità e lo stesso diritto di cittadinanza di un intero quartiere, purtroppo nella totale indifferenza ed inerzia da parte dell’istituzione pubblica.

Non essendo stata mai effettuata in tre anni alcuna bonifica da parte dell’Amministrazione Comunale, così come denunciato e richiesto dalla stessa Asp e dalla Polizia Locale con atti e documenti sin dal 2019 ed a disposizione di tutti, si raccomanda l’utilizzo della mascherina per le insopportabili e nauseabonde esalazioni che continuano a promanare dall’immobile-discarica in questione, rimasto nelle stesse vergognose condizioni documentate dai media nei giorni scorsi ed in quelle stesse condizioni tutt’ora abitato.