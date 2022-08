San Donato di Ninea (Cs), consegnata targa di riconoscimento alla Stazione dei carabinieri

All’esito del memorial intitolato “Uniamo il ricordo” ed organizzato dall’Associazione “Il Sogno che Unisce” presso il campetto di località Ficara nel Comune di San Donato di Ninea gli organizzatori e componenti del sodalizio hanno voluto consegnare una targa in segno di riconoscenza alla locale Stazione dei carabinieri.

“Nel corso degli ultimi anni – ha sottolineato la Presidente dell’Associazione Antonella Calabrese – drammaticamente segnati dalla pandemia e dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus- i Carabinieri, soprattutto nelle piccole comunità, hanno non solo adempiuto ai compiti istituzionali assegnati dalla legge e coincidenti con lo spirito fondativo dell’Arma quanto – soprattutto – sono stati capaci di essere punto di riferimento per i cittadini e le comunità.

I carabinieri – aggiunge Calabrese – per le finalità assegnate e per la capillare presenza sul territorio rappresentano uno dei simboli più forti ed evidenti dello Stato e chi vive ed opera nel pieno rispeto della legalità e della civile convivenza non può che eprimere loro profonda gratitudine.

A San Donato di Ninea la Stazione dei Carabinieri, ospitata peraltro in un edificio moderno e funzionale, rappresenta un presidio di sicurezza che garantisce a tutti serenità ed è per questo che abbiamo voluto tributare al comandante, ai militari ed al Capitano della Compagnia di Castrovillari da cui dipendono un piccolo segno di riconoscenza.

Per dire grazie ed anche per sottolineare – conclude Calabrese – quanto sia importante richiamare il valore della legalità in un contesto territoriale – come la Valle dell’Esaro – che ha spesso registrato segnali preoccupanti in ordine alla presenza di dinamiche criminali.