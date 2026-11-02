Strada di Via Nicoloso da Recco e riapertura di Spazio 1: Caviano: “Dalle parole ai fatti per la vivibilità e i giovani del quartiere marinaro”

Le novità sulle opere pubbliche e i servizi condivise dal sindaco Nicola Fiorita trovano il commento della consigliera comunale Igea Caviano, che analizza l’impatto concreto delle misure previste per la viabilità e per la comunità studentesca. «Come chiarito dal sindaco nei suoi ‘Pensieri della domenica’ – spiega Igea Caviano – la situazione di Via Nicoloso da Recco richiede un approccio risolutivo e non palliativo. Le segnalazioni dei cittadini hanno trovato risposta in una scelta precisa: intervenire sulla fognatura sottostante per eliminare la vera causa del cedimento dell’asfalto. Per i residenti e gli automobilisti questo significa superare la stagione dei continui rattoppi e poter contare su una strada finalmente stabile, sicura e funzionale nel tempo».

La consigliera sottolinea inoltre il valore della ripartenza delle attività a “Spazio 1”: «La riapertura dell’aula studio, confermata per domani, martedì 3 novembre, è la dimostrazione di come la continuità d’impegno porti a risultati tangibili. Restituire questo luogo agli studenti universitari significa offrire al quartiere marinaro un presidio di socialità, studio e aggregazione indispensabile per consolidare la vocazione universitaria della nostra area costiera e migliorare la qualità della vita dei giovani che la popolano».