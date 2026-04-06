​Solidarietà e Scambio Intergenerazionale a Gagliato: Musica, Balli e Tradizione per gli Ospiti di “Raggio di Sole”

Una giornata all’insegna del calore umano, dell’allegria e della condivisione quella che si è svolta Sabato 4 Aprile alle ore 10.00 presso la comunità alloggio “Raggio di Sole” di Gagliato. L’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare ha animato la mattinata portando musica, balli e canti, regalando momenti di pura spensieratezza agli ospiti della struttura.

​L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Inclusive-Hub”, un percorso dedicato allo scambio intergenerazionale promosso dalla Rete Associativa ADA Nazionale. Il coordinamento dell’evento è stato curato dall’ADA di San Vito sullo Ionio, a testimonianza di una sinergia territoriale sempre più forte tra le realtà del terzo settore.

​All’evento hanno partecipato figure chiave dell’associazionismo locale e della gestione socio-assistenziale:

​Stefania Mandaliti, Michele Varcasia e Francesco Tavernise in rappresentanza del direttivo dell’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare;

​Valentina Merendino e Laura Medina, proprietarie della comunità alloggio “Raggio di Sole”;

​Vito Totino, in rappresentanza dei volontari dell’Associazione ADA San Vito.

​Il momento culminante della giornata è stato carico di simbolismo: i volontari hanno consegnato agli ospiti un grande uovo di Pasqua, un gesto semplice che ha acceso il sorriso sul volto degli anziani residenti. Presenti anche numerosi familiari, che hanno espresso profonda gratitudine per un’iniziativa capace di rompere la routine quotidiana con un’ondata di affetto ed emozioni tangibili.

​”Vedere l’emozione negli occhi dei nonni e la partecipazione attiva dei volontari conferma l’importanza del progetto Inclusive-Hub,” hanno commentato gli organizzatori. “L’obiettivo è abbattere le barriere generazionali, creando un ponte fatto di esperienze condivise e supporto reciproco.”

​Il sodalizio tra le realtà coinvolte non si ferma qui. L’Associazione Stella del Mare, pienamente integrata in questo progetto, sta già elaborando un programma strutturato di attività che verrà brevemente inserito nel calendario ufficiale della comunità “Raggio di Sole”, garantendo continuità a questo percorso di inclusione e benessere.