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Rinnovo Consiglio Provinciale di Catanzaro. Antonio Montuoro: “Venti da Sud prima lista, risultato storico che rafforza il centrodestra e il ruolo di Fratelli d’Italia”

“Il risultato emerso dal recente rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro rappresenta un segnale politico netto e chiaro. La lista Venti da Sud si è affermata come la più votata in assoluto, facendo registrare un numero di preferenze circa – 27.400 – mai raggiunto prima con cinque liste in campo: un dato storico che testimonia la forza del progetto e il radicamento nei territori”.
È quanto dichiara l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.
“L’elezione di quattro rappresentanti, tra conferme e new entry – Emanuele Amoruso, Pietro Fazio, Antonello Formica e Francesco Fragomele – è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di una rappresentanza ampia e qualificata, capace di esprimere tutte le anime della provincia: dal basso all’alto Ionio, passando per l’entroterra lametino fino alla zona di cerniera del territorio catanzarese. Una sintesi territoriale che rafforza la capacità di incidere concretamente sulle esigenze delle comunità locali”.
“Questo risultato – prosegue Montuoro – consolida la maggioranza di centrodestra all’interno del Consiglio provinciale per i prossimi due anni e conferma Fratelli d’Italia come forza trainante e determinante dell’intera coalizione. Un ruolo che nasce dal consenso, ma soprattutto dal lavoro quotidiano svolto con serietà e coerenza. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la squadra di amministratrici e amministratori che hanno sostenuto il progetto Venti da Sud, eletti e non eletti, provenienti da piccoli e grandi comuni. È grazie al loro impegno, alla loro credibilità e alla loro presenza costante sui territori se oggi possiamo parlare di un risultato per certi versi anche impronosticabile”.
“Un ringraziamento particolare – aggiunge Montuoro – va inoltre alla coordinatrice regionale di FdI e Sottosegretario Wanda Ferro, con la quale si è riusciti a costruire un progetto vincente e di lungo periodo, capace di imprimere visione e respiro politico al mandato degli elettori. Un contributo determinante per consolidare un percorso politico solido, inclusivo e orientato al futuro”.
“Il consenso ottenuto – conclude – rappresenta anche una proiezione politica chiara: Fratelli d’Italia si conferma centrale nella Provincia di Catanzaro e in relazione anche al governo regionale e nazionale. Una condizione che consentirà di continuare a lavorare per restituire agli enti intermedi un ruolo più incisivo e per garantire una maggiore sostenibilità finanziaria, indispensabile per assicurare servizi essenziali e fondamentali ai cittadini”.
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