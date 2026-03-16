Maltempo, fulmine danneggia locale adiacente al Santuario della Madonna delle Grazie di Torre di Ruggiero (CZ)

Un fulmine ha danneggiato, la scorsa notte, un locale adiacente il Santuario della Madonna delle Grazie di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un luogo di culto molto famoso e visitato annualmente da migliaia di pellegrini.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che hanno domato l’incendio sviluppato dal fulmine. Le fiamme hanno coinvolto un vano di circa 20 metri quadrati adibito prevalentemente a ripostiglio.

Il materiale custodito all’interno del locale e’ andato completamente distrutto, mentre lievi danni causati dal fumo sono stati registrati anche all’interno della chiesa. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’interno del Santuario.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata si sono concluse alle ore 22:58. Sul posto hanno operato dieci unita’ dei vigili del fuoco con il supporto di un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa.